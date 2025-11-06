نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب محافظ الجيزة تتفقد الاستعدادات الجارية لإقامة مهرجان التمور الثامن بالواحات البحرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقدت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة، الاستعدادات الجارية بمقر انعقاد مهرجان التمور المصرية الثامن بمركز الواحات البحرية رافقها الدكتور صبري شاكر رئيس المركز والسيدة عزة وهدان المشرف على إدارة السياحة.

وذلك تنفيذًا لتكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة وحرصًا على المتابعة الميدانية المستمرة لأعمال التجهيز والإعداد للحدث.

وخلال جولتها تابعت نائب المحافظ أعمال تجهيز الباكيات المخصصة للعارضين واستكمال أعمال الإنارة والتجميل وتنسيق الموقع من الخارج مع دعم المنطقة بالمظاهر الجمالية التي تعكس الطابع البيئي الفريد للواحات البحرية، لضمان خروج المهرجان بالصورة الحضارية التي تليق بمحافظة الجيزة وتاريخ الواحات العريق.

وأشارت هند عبد الحليم إلى أن محافظة الجيزة تولي اهتمامًا كبيرًا بهذا الحدث الذي يُعد فرصة لتعزيز مكانة التمور المصرية وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتسويق، لافتةً إلى التعاون المثمر بين جميع الأجهزة التنفيذية والشركاء القائمين على التنظيم لتحقيق أفضل صورة للحدث بما يعكس الوجه المشرق لمحافظة الجيزة.

