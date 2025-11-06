نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أستاذ علوم سياسية: الالتزام باتفاق شرم الشيخ وإعادة إعمار غزة جزء أساسي لبناء الثقة واستتباب السلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الدكتور محمد سلمان، رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الالتزام ببنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه في شرم الشيخ وضمان التزام جميع الأطراف، سواء الفصائل الفلسطينية أو السلطة الفلسطينية، وكذلك الجانب الإسرائيلي، يمثل مسألة بالغة الأهمية.

وأشار في مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي مقدمة برنامج «مع أمل الحناوي عن قرب »، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية» إلى أن الالتزام بالتفاصيل المتعلقة بالأسرى والجثامين يشكل خطوة أساسية لبناء الثقة المتبادلة بين الأطراف، ومن ثم دعوة الأطراف الدولية، سواء الإقليمية أو الدولية، وكذلك الدول والمنظمات المانحة، لتقديم الدعم، استنادًا إلى التحرك المصري الذي ينسق الأمور ويضع جدولًا زمنيًا وترتيبات واضحة مع تحديد الأولويات.

وتابع، أن إعادة إعمار غزة، التي طالها دمار كبير طال نحو 90% من بنيتها التحتية، أصبحت عملية حيوية، وتشكل جزءًا من جهود استتباب السلام، موضحًا أن ذلك يتطلب إصلاح السلطة الفلسطينية على مستويات هيكلية وبنيوية، بالإضافة إلى تطوير أساليب التعاطي ووجود نخب جديدة، كما أكد أن هناك مسؤولية على بعض الدول العربية إلى جانب المنظمات المانحة لتقديم دعم مادي يساهم في التعافي من آثار الصراع.