نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "لجنة العرب الأمريكيين من أجل السلام": الخروقات الإسرائيلية في غزة غير مقبولة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور بشارة بحبح رئيس لجنة العرب الأمريكيين من أجل السلام، إنّ الدور الذي تقوم به اللجنة يدفع في اتجاه عملية السلام، موضحًا: "في قطاع غزة، ترتكب إسرائيل خروقات كبيرة للاتفاق الذي قام الرئيس ترامب برعايته".

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي مقدمة برنامج «مع أمل الحناوي عن قرب »، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن هذه الخروقات غير مقبولة، مشددًا، على أنه لم يتم فتح المعابر في الاتجاهين حتى الآن، أي أن المرضى الفلسطينيين والآخرين الذين يريدون الخروج من القطاع لا يستطيعون القيام بذلك.

وتابع: "حتى الآن، إسرائيل ترتكب إسرائيل خروقات تتعلق بتنفيذ هجوم على القطاع في مداخل الخط الأصفر وخارجه، كما أن المواد الغذائية التي جرى الاتفاق على دخولها غزة لم يتم إدخالها، فقد كان مقررا دخول 600 شاحنة يوميا، والآن يدخل بمعدل 150 شاحنة يوميا".

وأردف: "لا يمكن الاستمرار في عملية السلام إذا ما سمحنا لإسرائيل بالخروقات التي ترتكبها، وبالتالي فإن وجودنا في واشنطن عامل ضغط على الإدارة الأمريكية للضغط على إسرائيل من أجل وقف هذه الخروقات".