نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيئة الدواء المصرية تشارك في ملتقى "إقليم القاهرة الكبرى الثقافي" لتعزيز الوعي الدوائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت هيئة الدواء المصرية في فعاليات ملتقى إقليم القاهرة الكبرى الثقافي، الذي عُقد تحت عنوان "نحو تنمية الأسرة المصرية"، برعاية السيد الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وذلك ضمن برامج وزارة الثقافة الهادفة إلى تنمية القدرات الإبداعية لدى مختلف فئات المجتمع، وبحضور السيد اللواء خالد اللبان، مساعد وزير الثقافة لشئون رئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة.

تضمنت فعاليات الملتقى، التي أُقيمت بمكتبة البحر الأعظم الثقافية، عددًا من الورش الإبداعية واللقاءات التثقيفية التي نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة، والتي تهدف إلى نشر الثقافة وتنمية الوعي المجتمعي، ودعم الإبداع والتفاعل الإيجابي بين أفراد المجتمع في مختلف المجالات الثقافية والفكرية.

وتُجسّد مشاركة هيئة الدواء المصرية التعاون المستمر مع إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، من خلال المبادرة القومية «في الممارسات الدوائية والصيدلية بنهج مشاركة المجتمع»، والتي تُنفذ تحت شعار «دواؤك... أمانك»، بهدف نشر الوعي الدوائي بين مختلف فئات المجتمع، وتعزيز ثقافة الاستخدام الآمن والرشيد للدواء.

ومنذ انطلاق المبادرة في نوفمبر 2023، نظمت الهيئة العديد من حملات التوعية داخل قصور الثقافة والمكتبات بمحافظتي القاهرة والجيزة، تناولت موضوعات دوائية متنوعة تهم المواطن، مما يعكس تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة، ودعم نهج وطني شامل يضمن سلامة وأمان المريض ويخدم الصالح العام.

مثّلت هيئة الدواء المصرية في الملتقى الدكتورة ياسمين رفقي، مدير وحدة مبادرات الرعاية الصيدلية بالإدارة المركزية للرعاية الصيدلية بالهيئة.

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تعزيز الوعي المجتمعي بالصحة الدوائية، وترسيخ مبادئ الاستخدام الآمن والمسؤول للدواء، من خلال استمرار التعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة، ولا سيما وزارة الثقافة، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر وعيًا وصحة، ويتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.