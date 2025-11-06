نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جناح وزارة التضامن الاجتماعي يشهد إقبالًا واسعًا خلال فعاليات مؤتمر القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية بالدوحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهد جناح وزارة التضامن الاجتماعي المشارك في فعاليات مؤتمر القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، الذي يُقام بمركز قطر الوطني للمؤتمرات بالعاصمة الدوحة، إقبالًا كبيرًا من الوفود المشاركة، حيث تجاوز عدد الزائرين 200 مشارك ومشاركة منذ اليوم الأول لانطلاق فعاليات المؤتمر.

واطلع الزوار على مختلف برامج ومجالات عمل وزارة التضامن الاجتماعي، التي تعكس التجربة المصرية في تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة، وتعزيز شبكات الحماية والتمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية. كما استعرض الجناح تجربة الوزارة في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن منظومة العمل لتطوير الخدمات وتحسين كفاءة الأداء المؤسسي.

وتشارك الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في فعاليات المؤتمر، الذي يُعقد خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر الجاري، بمشاركة رؤساء دول وحكومات وعدد من الوزراء والخبراء الدوليين. ويهدف المؤتمر إلى معالجة الثغرات وإعادة الالتزام بإعلان كوبنهاجن لعام 1995 بشأن التنمية الاجتماعية وبرنامج عمله، إلى جانب إعطاء دفعة جديدة نحو تنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة 2030.

وعلى هامش المؤتمر، عقدت وزيرة التضامن الاجتماعي مجموعة من اللقاءات الثنائية مع عدد من الوزراء ورؤساء الوفود المشاركة، لبحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الحماية والتنمية الاجتماعية، بما يسهم في دعم الجهود العربية لتحقيق تنمية عادلة وشاملة.

