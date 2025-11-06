نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التضامن الاجتماعي تبحث مع وزراء قطر والبرازيل وإسبانيا المبادرات الدولية والإقليمية الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعًا رباعيًا على هامش مشاركتها في فعاليات مؤتمر القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية المنعقد بالعاصمة القطرية الدوحة، وذلك في إطار أعمال الاتحاد العالمي للجوع والفقر.

وشارك في الاجتماع كلٌّ من الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة الدولة للتعاون الدولي بدولة قطر، والسيد ويلنتون دياز وزير التنمية والمساعدات الاجتماعية والأسرة ومكافحة الجوع بجمهورية البرازيل، والسيدة إيفا غرانادوس غاليانو وزيرة الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية بمملكة إسبانيا.

وتناول اللقاء مناقشة المبادرات الدولية والإقليمية الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية، وسبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء في الاتحاد العالمي للجوع والفقر، بما يسهم في مواجهة التحديات العالمية المرتبطة بالأمن الغذائي والتنمية الاجتماعية المستدامة.

وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي التجربة المصرية الرائدة في الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" الذي يُعد من أكبر برامج الدعم النقدي في المنطقة، حيث استفاد منه على مدار عشر سنوات ما يقرب من 7.8 مليون أسرة، ويدعم حاليًا نحو 4.7 مليون أسرة.

وفي ختام الاجتماع، أكد الوزراء الأربعة مواصلة التنسيق والتعاون المشترك بين دولهم في إطار الاتحاد العالمي للجوع والفقر، لتعزيز الجهود الدولية الرامية إلى القضاء على الفقر والجوع وتحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة.



