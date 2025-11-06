نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الزراعة تحيل مخالفين للنيابة.. 801 ألف جنيه بالفيوم وتلاعب في الأسمدة بدمياط والشرقية والإسماعيلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الزراعة تحيل مخالفين للنيابة.. 801 ألف جنيه بالفيوم وتلاعب في الأسمدة بدمياط والشرقية والإسماعيلية

قرر علاء فاروق وزير الزراعة إحالة عدد من المسؤولين في 4 محافظات (الفيوم، دمياط، الشرقية، والإسماعيلية) إلى النيابة العامة، بعد أن كشفت لجان الفحص والتفتيش عن مخالفات جسيمة في صرف الأسمدة المدعمة، والحصر الزراعي، وإهدار المال العام.

مخالفات مالية ضخمة بالفيوم تصل إلى 801 ألف جنيه

أوضحت تقارير اللجان أن مراقبة التنمية والتعاون الزراعي بمحافظة الفيوم شهدت مخالفات مالية كبيرة، تمثلت في وجود إيصالات نقدية غير مدرجة بالخزينة بإجمالي مبلغ 801 ألف جنيه، وهو ما دفع الوزير إلى إحالة مسؤول الخزينة إلى النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

تلاعب في كشوف الحصر الزراعي بدمياط

كما تم إحالة رئيسي الوحدة الزراعية السابق والحالي بقرية الحوراني بمركز فارسكور إلى النيابة العامة بمحافظة دمياط، بعد اكتشاف تلاعب في كشوف الحصر الزراعي وإعداد بيانات مخالفة للواقع، مما تسبب في صرف 493 شيكارة من الأسمدة المدعمة لأشخاص غير مستحقين.

مخالفات هيكلية وتشغيلية بالشرقية

وفي محافظة الشرقية، قرر الوزير إحالة مسؤولي جمعية الصفا التعاونية الزراعية بمركز أبو حماد وأعضاء مجلس الإدارة إلى النيابة العامة، بعد اكتشاف مخالفات هيكلية وتشغيلية تضمنت غياب الدورة المستندية ووجود حيازات مكررة للقصر، بالإضافة إلى تلاعب في صرف 495 شيكارة من الأسمدة المدعمة.

تجاوزات بمنظومة “كارت الفلاح” في الإسماعيلية

أما في محافظة الإسماعيلية، فقد تم إحالة مسؤولي جمعية شرق البحيرات ومسؤول المراقبة إلى النيابة العامة، بعد اكتشاف تلاعب في منظومة “كارت الفلاح”، تمثل في إدراج مساحات وهمية ومحاصيل زراعية غير موسمية ضمن الحصر، مما أدى إلى صرف أسمدة مدعمة دون وجه حق.

الوزير: لا تهاون مع الفساد وإهدار المال العام

أكد وزير الزراعة علاء فاروق أن الوزارة لن تتهاون مع أي محاولة للفساد أو الاستيلاء على الدعم الزراعي، مشددًا على أن الوزارة مستمرة في تنفيذ حملات التفتيش والمتابعة لضمان وصول الدعم إلى المزارعين المستحقين فقط، والحفاظ على المال العام.