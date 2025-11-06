نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحكومة: بدء التشغيل التجريبي لمونوريل شرق النيل والقطار الكهربائي السريع بالتزامن مع معرض النقل الذكي 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الحكومة: بدء التشغيل التجريبي لمونوريل شرق النيل والقطار الكهربائي السريع بالتزامن مع معرض النقل الذكي 2025

أصدرت وزارة النقل بيانًا إعلاميًا أكدت فيه أنه تزامنًا مع انطلاق الدورة السادسة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة 2025 (TRANS MEA)، والذي يُقام خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر 2025 تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيتم بدء المراحل النهائية للتشغيل التجريبي لمونوريل شرق النيل، تمهيدًا لافتتاحه رسميًا واستقبال الركاب خلال الأسبوع الأول من يناير المقبل.

تدريبات مكثفة لطواقم التشغيل بالتعاون مع “ألستوم” الفرنسية

أوضحت الوزارة أن هذه المرحلة التجريبية تهدف إلى تنفيذ تدريبات متنوعة ومكثفة لطوائف التشغيل المختلفة بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، بالتعاون مع شركة ألستوم الفرنسية المسؤولة عن إدارة وتشغيل المونوريل، وذلك تحت إشراف فني من الشركة لضمان أعلى مستويات الجودة والأمان والخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

كما أكدت وزارة النقل أن التشغيل التجريبي يأتي في إطار خطة الدولة لرفع كفاءة منظومة النقل الذكي وتقديم خدمات نقل حضارية وصديقة للبيئة، تتماشى مع توجهات الجمهورية الجديدة في تطوير البنية التحتية المستدامة.

انطلاق القطار الكهربائي السريع في قطاع أكتوبر

وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة أنه سيتم بدء التشغيل التجريبي للقطار الكهربائي السريع ضمن المرحلة الأولى من شبكة القطار الكهربائي السريع، بقطاع أكتوبر، وذلك تزامنًا مع انطلاق فعاليات معرض النقل الذكي يوم الأحد 9 نوفمبر 2025.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا المشروع يعد نقلة نوعية في منظومة النقل الجماعي السريع، حيث يهدف إلى ربط المدن الجديدة بالمراكز الحضرية الكبرى، وتقليل زمن الرحلات بين المحافظات، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وخفض الانبعاثات الكربونية.