نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مشروع "علم الروم".. استثمارات قطرية توفر أكثر من 250 ألف فرصة عمل في الساحل الشمالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مشروع "علم الروم".. استثمارات قطرية توفر أكثر من 250 ألف فرصة عمل في الساحل الشمالي

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع صفقة استثمارية كبرى بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وشركة "الديار القطرية"، لتنفيذ مشروع عمراني وتنموي متكامل بمنطقة "سملا وعلم الروم" بمحافظة مطروح.

ويُعد هذا المشروع من أكبر الاستثمارات العربية في مصر خلال عام 2025، إذ تتجاوز قيمته 29.7 مليار دولار أمريكي، ويُتوقع أن يوفّر أكثر من 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

فرص عمل ضخمة للمصريين في مشروع استثماري واعد

أكد رئيس مجلس الوزراء أن المشروع يمثل دفعة قوية لسوق العمل المصري، حيث يفتح المجال أمام عشرات الآلاف من فرص التشغيل في مجالات الإنشاءات، والخدمات، والضيافة، والتجارة، والإدارة، إلى جانب دعم الصناعات المساندة.

وقال مدبولي إن هذا التعاون يعكس الثقة الدولية المتزايدة في الاقتصاد المصري، ويأتي ضمن خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تُسهم في توسيع قاعدة الإنتاج وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب.

مشروع متكامل بمواصفات عالمية

يُقام المشروع على مساحة 4900 فدان (نحو 20 مليون متر مربع)، ليضم مجمعات سكنية فاخرة، ومنتجعات سياحية، وبحيرات صناعية، ومارينا دولية، ومناطق خدمية تشمل مدارس، ومستشفيات، ومحطات كهرباء وتحلية مياه.

وستعمل شركة الديار القطرية بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير العالمية للتنمية المستدامة.

3.5 مليار دولار نقدًا و1.8 مليار دولار مقابل عيني وحصة من الأرباح للدولة

تتضمن الصفقة الاستثمارية شقين رئيسيين:

ثمن نقدي قدره 3.5 مليار دولار سيتم تحويله قبل نهاية العام الجاري. مقابل عيني يتمثل في مساحات بنائية من المكون السكني تُقدر قيمتها بعد بيعها بنحو 1.8 مليار دولار.

كما ستحصل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على حصة 15% من أرباح المشروع بعد استرداد التكلفة الاستثمارية، ما يعزز العائد الاقتصادي للدولة.

تصريحات قطرية: ثقة في الاقتصاد المصري وتعاون استراتيجي

قال وزير البلدية القطري عبدالله بن حمد العطية إن المشروع يمثل شراكة استراتيجية مع مصر تعكس الثقة في قوة الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن استثمارًا بهذا الحجم يعزز مكانة الساحل الشمالي كوجهة عالمية للسياحة والتنمية المستدامة.

وأكد أن المشروع سيخلق فرص عمل ضخمة للمصريين، ويُسهم في نقل الخبرات وبناء كوادر فنية وإدارية جديدة.

الديار القطرية: "علم الروم" ستكون علامة فارقة في المنطقة

أوضح المهندس علي محمد العلي، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية، أن المشروع سيكون علامة فارقة في تطوير الساحل الشمالي، بطاقة فندقية تتجاوز 4500 غرفة، ما يجعله أحد أكبر المشاريع السياحية في البحر المتوسط.

وأضاف أن الشركة ملتزمة بتنفيذ المشروع وفق تصميمات حديثة تتماشى مع معايير التنمية الخضراء والاقتصاد المستدام.