وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي مساعد المفوض السامي للاجئين لشؤون العمليات بالأمم المتحدة

أحمد جودة - القاهرة - التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، بالسيد رؤوف مازو مساعد المفوض السامي للاجئين لشؤون العمليات بالأمم المتحدة، وذلك على هامش مشاركتها في فعاليات مؤتمر القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية المنعقد بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لا سيّما فيما يتعلق بدعم أوضاع الوافدين واللاجئين في المنطقة، وتبادل الخبرات في مجالات الحماية الاجتماعية والرعاية الإنسانية.

وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة مايا مرسي أن مصر تمثل نموذجًا إنسانيًا فريدًا في استقبال ورعاية الوافدين واللاجئين، موضحة أن الدولة المصرية استقبلت ورحّبت بأكثر من 10 ملايين وافد وضيف ولاجئ ومهاجر من جنسيات مختلفة، يتمتعون بالخدمات الأساسية دون تمييز، في إطار نهج قائم على التضامن الإنساني والمسؤولية المشتركة.

وأشارت الوزيرة إلى أن مصر أصدرت قانونًا خاصًا بتنظيم أوضاع الأجانب واللاجئين، يضمن حقوقهم ويلزمهم بواجباتهم، بما يعكس التزام الدولة بمبادئ العدالة والمساواة واحترام الكرامة الإنسانية، مؤكدة استمرار التعاون مع المفوضية في تنفيذ برامج تدعم الاستقرار والاندماج الاجتماعي والاقتصادي للوافدين.

وشهد اللقاء حضور الأستاذة دينا الصيرفي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية، والأستاذ رأفت شفيق مساعد الوزيرة للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية، والدكتور أحمد سعدة المدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

