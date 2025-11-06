نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العناني: أتعهد ببناء يونسكو للغد من أجل الشعوب.. بالتعاون مع الدول والشركاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الدكتور خالد العناني مدير عام منظمة اليونسكو أنه يتعهد، وبالتعاون مع جميع الدول الأعضاء وشركائنا، ببناء "يونسكو للغد – يونسكو من أجل الشعوب".



وقال العناني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك اليوم الخميس،: "يدًا بيد، سنتعاون معًا لجعل هدفنا المشترك أكثر إشعاعًا وتأثيرًا".



وتحت عنوان "يونسكو من أجل الشعوب – المسيرة مستمرة"، أشار العناني إلى أنه شرف بإنتخابه مديرًا عامًا لمنظمة اليونسكو من قِبل المؤتمر العام، متوجهًا بخالص التقدير والإمتنان إلى جميع الدول الأعضاء على الثقة الغالية التي منحوها له وعلى روح الوحدة التي كانت وراء هذا القرار الجماعي.

