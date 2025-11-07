فؤاد السنيورة: لبنان أسس على رفض الوحدة مع سوريا والانتداب الفرنسي

أحمد جودة - القاهرة - بعض الأطراف استغلت شعور الغبن للإخلال بالتوازن الداخلي في لبنان

قال فؤاد السنيورة رئيس وزراء لبنان الأسبق، إنّ لبنان كان جزءً من السلطنة العثمانية وحصل الانتداب الفرنسي، ومن ثم تم التوافق على أساس ما يسمى سلبيتين، وهما عدم الذهاب للوحدة مع سوريا، الذي يمثله الجناح الإسلامي أو المسلمين، وأيضًا عدم الموافقة على استمرار الانتداب الفرنسي، وهم المسيحيين.

وأضاف السنيورة خلال لقاء مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، في برنامج «الجلسة سرية»، على قناة «القاهرة الإخبارية»: "ولكن هذا الأمر طبيعي جُمع من خلال هذا الاتفاق الذي جرى ما بين رياض الصلح والشيخ بشارة الخوري، وهذا الأمر كان دائمًا عرضة لما يسمى خلافات، ولكن وجود الدستور اللبناني كان يرعى هذا الأمر".

وتابع: "ولكن كان هناك غبنًا يشعر به البعض، وبالتالي صار هناك مَن استعمل هذا الغبن من أجل الإخلال بهذا التوازن الداخلي، وهو الذي حصل في اتفاق الطائف، والذي حول استناد إلى هاتين السلبيتين إلى إيجابيتين، وهي أن لبنان وطن نهائي لجميع اللبنانيين، وأن لبنان عربي الهوية والانتماء".

وأردف: "فبالتالي نقل هذه المسألة من سلبيتين إلى إيجابيتين، وعلى أساس تم الالتزام بتطبيق اتفاق الطائف، الذي هو الوثيقة الأساسية التي يعتمدها اللبنانيون الآن، والتي يجب أن يحافظوا عليها ويرعوها ويطبقوها بطريقة صحيحة وأن يستكملوا تطبيقها".