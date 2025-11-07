نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- تنظيم جديد لحجز تذاكر المتحف المصري الكبير بعد الإقبال القياسي وتجاوز السعة القصوى للزوار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة السياحة والآثار في بيان رسمي، اليوم الجمعة 7 نوفمبر 2025، عن تنظيم جديد لحجز تذاكر المتحف المصري الكبير، بعد الإقبال القياسي الذي شهده المتحف ووصول أعداد الزائرين إلى السعة التشغيلية الكاملة، ما استدعى إيقاف بيع التذاكر لبقية اليوم.

وأوضح البيان أن إدارة المتحف قررت قصر حجز وشراء تذاكر الزيارة ليوم غد السبت 8 نوفمبر، وأيام العطلات الرسمية ونهايات الأسبوع (الجمعة والسبت) على الموقع الإلكتروني الرسمي للمتحف فقط:

