نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل ـ مدبولي يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال أكتوبر 2025: أكثر من 193 ألف شكوى.. واستجابات سريعة تعزز الثقة بين المواطن والحكومة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحليل شامل لجهود المنظومة الحكومية في التعامل مع شكاوى المواطنين

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقرير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء عن شهر أكتوبر الماضي، والذي أعده الدكتور طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين، حيث استعرض التقرير حصاد الجهود المبذولة من قبل الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية في فحص الشكاوى والاستجابة لها في إطار توجهات الحكومة نحو تعزيز الشفافية والكفاءة في تقديم الخدمات العامة.

وأشاد مدبولي بجهود فرق العمل المختلفة في كافة الجهات الحكومية التي تتفاعل مع الشكاوى، مشددًا على ضرورة الاستمرار في تقويض أسباب الشكاوى وتحقيق استجابات سريعة تعزز جسور الثقة بين الدولة والمواطنين.

193 ألف شكوى واستغاثة في أكتوبر.. وتنسيق متكامل بين الوزارات والمحافظات

أوضح الدكتور طارق الرفاعي أن المنظومة تلقت 193 ألف شكوى واستغاثة وطلب خلال شهر أكتوبر 2025، تم فحصها وتوجيهها إلى جهات الاختصاص، حيث تم التعامل مع 144 ألف شكوى ومعالجتها، بينما تم حفظ 44 ألفًا، وجارٍ استكمال بيانات 5 آلاف شكوى أخرى.

وأكد أن المنظومة واصلت التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية لتحقيق أفضل استجابات ممكنة، في إطار حرص الحكومة على رفع كفاءة الخدمات وتحسين مستوى رضا المواطنين.

الوزارات تستحوذ على 62% من الشكاوى.. والمحافظات 25%

أشار التقرير إلى أن الوزارات المختصة تعاملت مع 62% من إجمالي الشكاوى، فيما استقبلت المحافظات 25% منها، والهيئات والجامعات المرتبطة إلكترونيًا بالمنظومة 13%.

ومن أبرز الوزارات التي حققت نسب إنجاز مرتفعة: الأوقاف، البترول، السياحة والآثار، الكهرباء، التضامن الاجتماعي، التعليم العالي، النقل، التموين، والزراعة.

أما المحافظات الأكثر نشاطًا فشملت: القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، الشرقية، الدقهلية، البحيرة، المنوفية، والغربية.

التركيز على تحليل الشكاوى وبؤر تركزها لتطوير الأداء الحكومي

أكد الرفاعي أن المنظومة حرصت خلال أكتوبر على تحليل طبيعة الشكاوى وتحديد بؤر تركزها جغرافيًا وقطاعيًا بهدف مراجعة أداء الجهات المختصة وتقليل أسباب تكرارها.

ويأتي ذلك في إطار توجه الحكومة لبناء نظام خدمي أكثر كفاءة وشفافية يسهم في تحسين جودة الخدمات العامة وتعزيز الثقة المجتمعية في الأداء الحكومي.

قطاع الصحة يتصدر بعدد 12.5 ألف شكوى.. واستجابات عاجلة للحالات الحرجة

تصدر قطاع الصحة قائمة الشكاوى بـ 12.5 ألف شكوى واستغاثة، تضمنت حالات عاجلة تم التعامل معها فورًا بالتنسيق مع الجهات الطبية المختصة.

وتم حسم 2634 شكوى طبية عاجلة و1168 طلبًا من قوائم الانتظار، فضلًا عن إنهاء 699 طلب علاج على نفقة الدولة.

الحماية الاجتماعية والتعليم في مقدمة الاهتمام الحكومي

وفي قطاع الحماية الاجتماعية، تعاملت وزارة التضامن مع 7099 شكوى وطلبًا تضمنت إصدار وتفعيل بطاقات “تكافل وكرامة”، وإنقاذ أطفال ومواطنين بلا مأوى، وتوفير أطراف صناعية ودعم طبي لذوي الهمم.

أما في قطاع التعليم، فقد تعاملت المنظومة مع 13.2 ألف شكوى في مراحل التعليم المختلفة، وتمت إزالة أسباب 16.6 ألف شكوى وطلب بالتعاون مع الوزارات المعنية.

ضبط الأسواق ومتابعة سلامة الغذاء ضمن أولويات المنظومة

كثفت المنظومة جهودها لمتابعة شكاوى الأسعار والأسواق بالتنسيق مع وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك وهيئة سلامة الغذاء.

فقد تم فحص 4232 شكوى تموينية، وحسم أكثر من 4378 شكوى تتعلق ببطاقات التموين والأسعار وجودة المنتجات.

الاستجابة السريعة لبلاغات الطوارئ ومتابعة شكاوى الكهرباء والمرافق

تعاملت المنظومة مع 3458 بلاغ طوارئ متنوعًا يخص المرافق والخدمات العامة، وتم التنسيق الفوري مع الجهات المختصة لإزالة أسبابها.

كما تمت معالجة 31.7 ألف شكوى تخص الإسكان والمرافق، ونجحت الجهات المعنية في الرد على 27.9 ألف شكوى منها.

معدلات إنجاز مرتفعة في القطاعات الخدمية الحيوية

سجلت الوزارات والهيئات تقدمًا ملحوظًا في معدلات الإنجاز، منها:

الكهرباء: 5086 شكوى تمت معالجتها.

الاتصالات: 9917 شكوى تم حسمها.

البترول: 4698 شكوى تم التعامل معها.

النقل: 833 شكوى أُزيلت أسبابها.

البيئة: معالجة 8910 شكوى متعلقة بالسلامة العامة.

المنظومة الحكومية.. جسر تواصل مباشر بين المواطن والدولة

اختتم الدكتور طارق الرفاعي تقريره بالتأكيد على أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة مستمرة في تطوير آليات التواصل مع المواطنين، وتحسين معدلات الاستجابة بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات العامة وتحقيق رضا المواطنين.