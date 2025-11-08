عاجل- الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية في صدارة اهتمام الحكومة.. استجابات عاجلة وشكاوى يتم حلها فورًا

أحمد جودة - القاهرة - تصدر قطاع الصحة بعدد 12.5 ألف شكوى واستجابة فورية للحالات الحرجة

تصدر قطاع الصحة قائمة الشكاوى الحكومية خلال الفترة الأخيرة بعدد 12.5 ألف شكوى واستغاثة، تضمنت حالات حرجة تم التعامل معها بشكل عاجل بالتنسيق مع الجهات الطبية المختصة.

وتم حسم 2634 شكوى طبية عاجلة و1168 طلبًا من قوائم الانتظار، إلى جانب إنهاء إجراءات 699 طلب علاج على نفقة الدولة، في إطار حرص الحكومة على سرعة التدخل وتخفيف الأعباء عن المواطنين، خصوصًا في الحالات التي تتطلب رعاية طبية فورية.

الحماية الاجتماعية تواصل دعم الأسر الأولى بالرعاية وذوي الهمم

في قطاع الحماية الاجتماعية، تعاملت وزارة التضامن الاجتماعي مع 7099 شكوى وطلبًا من المواطنين، شملت إصدار وتفعيل بطاقات “تكافل وكرامة” وتقديم مساعدات عاجلة للحالات الإنسانية.

كما تم تنفيذ تدخلات ميدانية لإنقاذ الأطفال والمواطنين بلا مأوى، إضافة إلى توفير أطراف صناعية ودعم طبي لذوي الهمم، بما يعكس التوجه الإنساني للحكومة نحو تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا.

التعليم يحظى بمتابعة مستمرة وحلول فورية لشكاوى أولياء الأمور والطلاب

شهد قطاع التعليم تعامل المنظومة الحكومية مع نحو 13.2 ألف شكوى وطلب في مختلف مراحل التعليم، تتعلق بانتظام العملية التعليمية وتوفير الخدمات المدرسية.

وتمت إزالة أسباب 16.6 ألف شكوى وطلب بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، بما يضمن تحسين بيئة التعليم ومتابعة شكاوى أولياء الأمور والطلاب بشكل مباشر وسريع، في إطار تطوير الخدمات التعليمية على مستوى الجمهورية.