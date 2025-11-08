الحكومة: 193 ألف شكوى في أكتوبر2025.. تنسيق حكومي شامل وتحسن في معدلات الاستجابة للمواطنين

أحمد جودة - القاهرة - تلقي 193 ألف شكوى واستغاثة خلال أكتوبر 2025

أعلن الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أن المنظومة تلقت نحو 193 ألف شكوى واستغاثة وطلبًا خلال شهر أكتوبر 2025، تم فحصها وتحويلها إلى الجهات المعنية للتعامل معها.

وأوضح أن الجهات الحكومية نجحت في معالجة نحو 144 ألف شكوى بشكل كامل، بينما تم حفظ 44 ألف شكوى بعد فحصها، وجارٍ استكمال بيانات نحو 5 آلاف شكوى أخرى، في إطار منظومة إلكترونية متكاملة تهدف إلى ضمان سرعة الاستجابة وتحقيق رضا المواطنين.

تنسيق متكامل بين الوزارات والمحافظات لتحسين الخدمات

أكد الدكتور طارق الرفاعي أن المنظومة واصلت التنسيق المستمر مع مختلف الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية لتحقيق أفضل معدلات إنجاز ممكنة، مشيرًا إلى أن هذا التنسيق يعكس التزام الحكومة برفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والاستماع إلى احتياجاتهم الفعلية.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة بناء جسور تواصل فعالة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، بما يضمن سرعة التعامل مع الشكاوى وتحسين جودة الحياة في مختلف المحافظات.

الوزارات تستحوذ على 62% من الشكاوى والمحافظات 25%

أظهر التقرير الشهري أن الوزارات تعاملت مع نحو 62% من إجمالي الشكاوى الواردة، بينما تلقت المحافظات 25% من الشكاوى، والهيئات والجامعات المتصلة إلكترونيًا بالمنظومة نحو 13%.

وجاءت وزارات الأوقاف، البترول، السياحة والآثار، الكهرباء، التضامن الاجتماعي، التعليم العالي، النقل، التموين، والزراعة في مقدمة الجهات التي حققت نسب إنجاز مرتفعة في الرد على شكاوى المواطنين.

القاهرة والإسكندرية والجيزة تتصدر المحافظات الأكثر نشاطًا

أوضح التقرير أن محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة والشرقية والدقهلية والبحيرة والمنوفية والغربية كانت من أكثر المحافظات نشاطًا في التعامل مع الشكاوى، حيث سجلت معدلات إنجاز مرتفعة بفضل التنسيق المستمر مع غرف العمليات المركزية.

ويأتي ذلك ضمن جهود الحكومة لضمان الاستجابة الفورية للشكاوى في مختلف المحافظات وتحسين الخدمات المحلية من صحة وتعليم وتموين ومرافق عامة.