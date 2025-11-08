أحمد جودة - القاهرة - قصر عابدين يستعد لاستضافة حفل "ذا جراند بول" العالمي لأول مرة في مصر بمشاركة أمراء وأميرات من مختلف الدول

يستعد قصر عابدين التاريخي بالعاصمة المصرية القاهرة لاستضافة حفل "ذا جراند بول" (The Grand Ball) للمرة الأولى في مصر، في حدث استثنائي يجمع بين الفخامة والتاريخ العريق والأناقة الملكية، ليضع مصر في مصاف الدول المستضيفة لأشهر الاحتفالات الأرستقراطية حول العالم.

حضور رفيع المستوى من أسر نبيلة حول العالم

من المنتظر أن يشهد الحفل حضورًا رفيع المستوى يضم أمراء وأميرات ووجوهًا من الأسر النبيلة من مختلف دول العالم، ما يعكس مكانة مصر المتجددة كوجهة ثقافية وسياحية عالمية تحتضن الفعاليات الكبرى ذات الطابع التاريخي والفني المرموق.

ويقام الحدث بتنظيم شركة Noble Monte-Carlo، المعروفة بتنظيمها لأشهر الاحتفالات الراقية في القصور الملكية حول العالم، ليكون هذا العام محطة جديدة ومميزة في القاهرة، ولتصبح مصر ثاني دولة عربية تستضيف هذا المحفل الفريد.

القاهرة مركز للفخامة والتاريخ والثقافة

يأتي تنظيم حفل "ذا جراند بول" في قصر عابدين تتويجًا لمكانة مصر المتنامية على خريطة الفعاليات الدولية، وتأكيدًا على قدرتها على الجمع بين الأصالة التاريخية والتطور الثقافي والفني.

ويمثل الحدث إضافة قوية لمكانة القاهرة كعاصمة نابضة بالحياة والثقافة، قادرة على استضافة أهم الفعاليات العالمية التي تحتفي بالفن والجمال والتراث الإنساني.