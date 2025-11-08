نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التضامن الاجتماعي تطلق المرحلة الثانية من مبادرة "أنا موهوب" بمحافظة مطروح بالتعاون مع وزارة الثقافة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي المرحلة الثانية من مبادرة "أنا موهوب" بمحافظة مرسى مطروح، بالتعاون مع وزارة الثقافة والمجلس الأعلى لثقافة الطفل ومنظمة اليونيسف وعدد من الشركاء المحليين، وذلك في إطار جهود الدولة لاكتشاف وتنمية المواهب لدى الأطفال خاصة أبناء الأسر الأولى بالرعاية.

وأكدت الأستاذة منى شبراوي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأسرة والمرأة بوزارة التضامن الاجتماعي، أن المبادرة تستهدف صقل قدرات الأطفال وتنمية مهاراتهم الإبداعية، بما يحقق بناء شخصية متكاملة قادرة على المشاركة الإيجابية في المجتمع، مشيرة إلى أن المرحلة الجديدة تستهدف نحو ٣٠٠ طفل من بينهم ٦٠ طفلًا من ذوي الإعاقة.

وأوضحت أن الوزارة تعمل على التوسع في الشراكات المحلية لضمان توافق البرامج مع طبيعة كل محافظة، وتحقيق أفضل نتائج ممكنة على مستوى اكتشاف الموهوبين وتنميتهم.

وشهدت فعاليات إطلاق المرحلة الثانية، والتي حضرها عدد من القيادات التنفيذية وممثلي الجهات الشريكة، عرضًا قدمته الدكتورة هانم عمر، مدير عام الإدارة العامة لشؤون الطفل، تناول أهداف المبادرة ومحاورها الأساسية، وفي مقدمتها إنشاء قاعدة بيانات دقيقة للأطفال الموهوبين، وتنمية قدراتهم من خلال برامج تدريبية وتأهيلية متخصصة، في إطار تحقيق رؤية مصر 2030.

وتضمنت فعاليات التدشين مجموعة من الفقرات الفنية المتميزة التي قدمها الأطفال، شملت إلقاء الشعر، وعروض التنورة، وفقرات غنائية لكورال الأطفال، كما تم تطبيق اختبارات علمية لقياس الذكاء العام والمتعدد لتحديد مجالات التميز الفردية وتوجيه الأطفال نحو المسارات التعليمية والأنشطة الأنسب لقدراتهم.

كما نُظمت ندوة تثقيفية بالتعاون مع لجنة حماية الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة لتوعية الأسر بمخاطر الإنترنت، ومنها الابتزاز والتحرش الإلكتروني، مع التأكيد على أهمية استثمار أوقات الفراغ في أنشطة إيجابية تعزز النمو المتكامل للأطفال.

وشاركت وزارة الصحة والسكان في فعاليات المبادرة من خلال قوافل طبية شاملة لتقديم الخدمات الصحية للأطفال وذويهم، وتسجيل بياناتهم ضمن استمارات طبية متكاملة، فيما تولت فرق جمعية الهلال الأحمر المصري بمطروح تنظيم الحركة الميدانية وتقديم الدعم اللوجستي للأنشطة.

واستضافت الجمعية العالمية للشبان المسلمين بمطروح الأطفال وأسرهم داخل مقراتها، حيث تم توفير أماكن مجهزة لإجراء الفحوص الطبية في بيئة آمنة ومريحة، كما نظمت جمعية علي بن أبي طالب بمطروح فحصًا طبيًا مجانيًا للأطفال في تخصص أمراض العيون، مع إعداد التقارير الطبية ومتابعة الحالات التي تتطلب تدخلًا جراحيًا بالتنسيق مع الإدارة الصحية المختصة.

وساهمت جمعية رسالة للأعمال الخيرية بعدد من المتطوعين لتنفيذ الأنشطة التفاعلية والترفيهية مع الأطفال، فيما تستعد لجنة التراث بمحافظة مطروح لتنظيم ورش تدريبية للأسر لتعلم الصناعات التراثية والحرف اليدوية، إلى جانب ورش فنية وأدبية للأطفال لتعزيز الهوية الثقافية والانتماء الوطني.

كما ستشارك وزارة التربية والتعليم من خلال متخصصين في الفنون والأدب لتنفيذ برامج تدخل نفسي وفني للأطفال، بينما ينفذ المجلس القومي للطفولة والأمومة ندوات توعوية داخل أندية الطفل لتنمية المواهب ودعم الأسر في رعاية أطفالهم الموهوبين.



1000616830

1000616829

1000616828