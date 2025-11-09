نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة حلوان تنظم دورة تدريبية متخصصة حول "القرار الإداري ومهارات اتخاذ القرار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب، دورة تدريبية متخصصة بعنوان "القرار الإداري ومهارات اتخاذ القرار "في إطار سعي جامعة حلوان المستمر نحو تطوير الأداء الإداري ورفع كفاءة الكوادر بها، والتي استهدفت تنمية مهارات العاملين في الإدارات المختلفة وصقل قدراتهم في التعامل مع المواقف الإدارية واتخاذ القرارات الفعالة بما يتوافق مع القوانين واللوائح المنظمة للعمل الجامعي.

أُقيمت الدورة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، الذي أكد على أن الجامعة تولي اهتمامًا بالغًا بتأهيل العنصر البشري وتزويده بالمعرفة الإدارية والقانونية التي تضمن جودة الأداء وتحقيق الكفاءة المؤسسية في مختلف قطاعات الجامعة. وأوضح أن التدريب المستمر يمثل أحد المحاور الأساسية في خطة الجامعة الاستراتيجية للتحول إلى مؤسسة تعليمية وإدارية حديثة قائمة على المعرفة والحوكمة.

وقد حاضر في الدورة الأستاذ أشرف محمد مهدي، المحامي بالنقض والإدارية العليا، ومدير الإدارة القانونية بالإدارة العامة للشئون القانونية بجامعة حلوان، حيث تناول في محاضرته مفهوم القرار الإداري وأهميته في تحقيق المصلحة العامة، وشروط صحة القرارات الإدارية، إلى جانب مناقشة مهارة اتخاذ القرار كأحد أهم مقومات القيادة الإدارية الناجحة. كما استعرض أمثلة تطبيقية توضح كيفية صياغة القرار الإداري وفق الأطر القانونية السليمة، وآليات معالجة المشكلات الإدارية واتخاذ القرارات الصائبة في المواقف الحرجة.

وتضمنت الدورة كذلك مناقشات تفاعلية بين المشاركين حول أنواع القرارات الإدارية، وأبرز المعوقات التي تواجه متخذي القرار، وأهمية التفكير التحليلي وجمع المعلومات الدقيقة قبل إصدار القرارات التنفيذية، إلى جانب التدريب على مهارات إدارة الوقت والتفاوض والتواصل الإداري الفعال.

وقد حظيت الدورة بإقبال واسع من العاملين بمختلف الإدارات، الذين أشادوا بالمحتوى العلمي والتطبيقي للبرنامج، وبالأسلوب التفاعلي الذي أتاح لهم تبادل الخبرات العملية ومناقشة التحديات الواقعية داخل بيئة العمل الجامعي.

وفي ختام الفعاليات، أعرب المشاركون عن تقديرهم للجهود المبذولة من إدارة الجامعة في دعمهم وتوفير فرص تدريبية نوعية تسهم في تطوير قدراتهم وتعزيز كفاءتهم المهنية.

وقد أُقيمت الدورة التدريبية تحت إشراف عام من اللواء محمد أبو شقة، أمين عام الجامعة، ومتابعة الأستاذ عبد الله الرصاص، رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، والأستاذة رانيا عبد الوهاب، مدير عام الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب، والأستاذ مدحت جابر، مسئول التدريب، والأستاذة مي ممدوح، الأستاذ عمرو الجندى