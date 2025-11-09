نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حجازي وحسين يبحثان أنشطة تحالف جامعات إقليم الدلتا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا الأستاذ الدكتور رضا حجازي رئيس جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني الأسبق لبحث تعزيز التكامل والتعاون المشترك ضمن أنشطة تحالف جامعات إقليم الدلتا وحضر اللقاء الدكتور أحمد هلال عميد كلية التربية بجامعة طنطا حيث تم استعراض المجالات ذات الأولوية التي يمكن العمل عليها معًا خلال الفترة المقبلة.

رحب الأستاذ الدكتور محمد حسين خلال اللقاء بالأستاذ الدكتور رضا حجازي في رحاب جامعة طنطا، مؤكدًا أن تحقيق الشراكة مع جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا، وهي صرح تعليمي متميز يعزز دور الجامعة الريادي في قيادة تحالف جامعات إقليم الدلتا، مضيفًا أن هذا التعاون يهدف إلى تضافر إمكانات المؤسستين لابتكار حلول عملية للتحديات التنموية في الإقليم، والمساهمة الفاعلة في بناء الجمهورية الجديدة القائمة على المعرفة والابتكار.

أضاف رئيس الجامعة أن اللقاء ركز على مناقشة آليات تفعيل وتعميق التعاون المشترك بين الجامعتين، خاصة فيما يتعلق بالأنشطة والمبادرات المقترحة ضمن تحالف جامعات إقليم الدلتا، علاوةً على تبادل الخبرات الأكاديمية والبحثية، وتنسيق الجهود في خدمة المجتمع وتنمية البيئة المحيطة، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي ورؤية مصر 2030.

أعرب الأستاذ الدكتور رضا حجازي عن خالص سعادته بالتواجد في هذا الصرح الأكاديمي العريق، جامعة طنطا، مشيدًا بما تمتلكه من تاريخ علمي مميز وإمكانات بحثية متطورة، موجها الشكر والتقدير لرئيس الجامعة على حسن الاستقبال، مؤكدًا على أن هذه الزيارة تمثل خطوة مهمة لتعزيز التكامل بين المؤسسات التعليمية، معربًا عن تطلعه لتعميق أواصر التعاون المشترك والبناء بين جامعة الريادة وجامعة طنطا، لتبادل الخبرات وتنسيق الجهود في مجالات البحث العلمي وتطوير البرامج الأكاديمية التي تخدم خطط التنمية الشاملة.