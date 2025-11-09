نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدير تعليم القاهرة يتفقد مدارس البساتين والخليفة ويشدد على الانضباط وجودة التعليم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ومحافظ القاهرة، وحرص مديرية التربية والتعليم بالعاصمة على متابعة الأداء والانضباط داخل المدارس، قامت الدكتورة همت إسماعيل أبـوكيلة مدير المديرية بجولة تفقدية شملت عددًا من مدارس إدارتي البساتين والخليفة التعليمية، اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025.

استهلت الجولة بزيارة إدارة البساتين التعليمية، حيث كان في استقبالها مدير عام الإدارة ومديرو المدارس، وبدأت بزيارة مدرسة مصطفى كامل الإعدادية المشتركة، حيث حضرت طابور الصباح وأبدت إعجابها بالانضباط والتنظيم داخل المدرسة. كما تابعت الفصول الدراسية ومعامل العلوم والأنشطة المختلفة، وأشادت بتطبيق الغياب الإلكتروني باستخدام الـ ID، ومبادرات المدرسة في تدوير الخشب لصناعة الكراسي وسلال القمامة.

كما تابعت أبـوكيلة المديرية التقييمات وتصحيحها ورصد الدرجات، واطلعت على اختبارات شهر أكتوبر وسجلات الطلاب الذين يحتاجون إلى دعم إضافي في القراءة والكتابة، مؤكدة على أهمية متابعة أداء الطلاب أولًا بأول لضمان الاستفادة القصوى من العملية التعليمية.

وتوجهت بعد ذلك إلى مدرسة مصطفى كامل الابتدائية المشتركة، حيث تفاعلت مع الطلاب داخل الفصول الدراسية وناقشتهم في الدروس والمفاهيم، وشددت على ضرورة تصحيح كراسات التقييمات بشكل دوري ومتابعة أداء الطلاب. كما زارت مدرسة أسماء الثانوية بنات، وتابعت انتظام اليوم الدراسي داخل الفصول والمعامل، مؤكدة على أهمية حضور الطالبات بانتظام واستيفاء التقييمات الشهرية، بالإضافة إلى ضرورة استخدام طالبات الصف الأول الثانوي للمنصة الإلكترونية "كيريو" في برامج البرمجة والذكاء الاصطناعي.

وفي إدارة الخليفة التعليمية، استقبلتها مديرة عام الإدارة ومديرو المدارس، حيث قامت بزيارة مدرسة السيدة سكينة الابتدائية وتابعت دفاتر الغياب والدرجات، مؤكدة على الالتزام بالحضور والانضباط داخل المدارس. كما زارت مدرسة السادات للتربية الفكرية، وتابعت انتظام الطلاب داخل الفصول وصالة الألعاب الرياضية، وشاركت الطلاب بعض الأنشطة الرياضية، مشيدة بالجهود المبذولة في دمج ذوي الهمم وتوفير بيئة تعليمية شاملة لجميع الطلاب، وتلقت خلال الزيارة لفتة إنسانية عندما قدم أحد الطلاب باقة من الورود تعبيرًا عن الشكر والتقدير.

واختتمت أبـوكيلة المديرية جولتها بالتأكيد على أن الهدف من المتابعة الميدانية هو تحقيق تعليم حقيقي وانضباط داخل كل مدرسة، مشيدة بجهود قيادات الإدارات والمعلمين في دعم مسيرة التطوير التي تشهدها مدارس العاصمة، ورسم بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة للطلاب.