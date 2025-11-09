نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صندوق “عطاء” يمول دعم 13 ناديًا رياضيًا بـ65 كرسيًا متحركًا لممارسة كرة السلة لذوي الإعاقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة “عطاء” عن إطلاق مشروع جديد بالتعاون مع الاتحاد المصري لكرة السلة للكراسي المتحركة، لتمويل شراء 65 كرسيًا متحركًا رياضيًا لصالح 13 ناديًا رياضيًا تمارس لعبة كرة السلة لمستخدمي الكراسي المتحركة.

يأتي هذا المشروع في إطار حرص الصندوق على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية من الحصول على الأدوات المساعدة المناسبة لممارسة الرياضة والمشاركة المجتمعية على قدم المساواة مع أقرانهم، بما يعزز الدمج والتمكين المستدام في مختلف المجالات.

وأكدت أميرة الرفاعي، المدير التنفيذي لصندوق “عطاء”، أن المشروع يستهدف دعم 8 أندية رياضية قائمة بالفعل تمارس اللعبة، إلى جانب 5 أندية جديدة تسعى إلى تأسيس فرق رياضية وتعزيز قدراتها الفنية والبنية التحتية اللازمة لهذا النشاط. وأشارت إلى أن هذا الدعم يسهم في توسيع قاعدة المشاركة في كرة السلة على الكراسي المتحركة بمختلف المحافظات.

وأضافت الرفاعي أن أثر المبادرة يمتد إلى ما هو أبعد من التمكين الرياضي، ليشمل تعزيز قيم الدمج والانتماء وتحقيق الذات، انسجامًا مع رؤية الصندوق في تحقيق الإتاحة وتوفير الأدوات المساعدة في مختلف المجالات.

وأوضحت أن المشروع يعكس إيمان الصندوق بدور الرياضة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، مؤكدة أن توفير الكراسي الرياضية المتخصصة يمثل خطوة جوهرية نحو توسيع قاعدة اللاعبين البارالمبيين في مصر.

كما شددت الرفاعي على أن صندوق “عطاء” يسعى من خلال هذه المبادرة إلى إحداث نقلة نوعية في البنية التحتية للرياضة البارالمبية، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات.

وأكدت أن الصندوق مستمر في جهوده لتوفير فرص عادلة وشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات التعليم، والتمكين الاقتصادي، والتأهيل، والإتاحة، في إطار رؤية شاملة لبناء مجتمع أكثر شمولًا وعدالة وإنصافًا، يقوم على الشراكة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

يُذكر أن “عطاء” هو أول صندوق استثمار خيري في مصر يركز على دعم الأشخاص ذوي الإعاقة. وتكمن ميزة صناديق الاستثمار الخيرية في ضمان استدامة التمويل، حيث تُوجَّه عوائد استثمار الأموال لتمويل المشروعات الاجتماعية دون المساس بالأصل.

ويتم إدارة محفظة الصندوق الاستثمارية من خلال شركة متخصصة مرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يضمن الشفافية والرقابة الفعالة. كما يتاح الاستثمار في الخير عبر شراء وثائق الصندوق للأفراد والشركات والمؤسسات من خلال فروع عدد من البنوك التجارية المصرية بالإضافة إلى بنك ناصر الاجتماعي.

