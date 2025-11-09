نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كل ما تريد معرفته عن اللجان الانتخابية بمجلس النواب 2025.. إنفو جراف شامل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استمرارًا لحملة التوعية التي أطلقتها وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، نشرت الوزارة اليوم الأحد مجموعة من الإنفوجرافات التوعوية حول اللجان الانتخابية، لتسليط الضوء على جميع الأسئلة المتعلقة بتشكيل اللجان، مهامها، اختصاصاتها، ولجان المتابعة بالمحافظات، بالإضافة إلى آلية الاقتراع.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استعداد مصر لانطلاق المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 غدًا الإثنين، والتي تشمل محافظات: الجيزة، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الوادي الجديد، الفيوم، الإسكندرية، مطروح، البحيرة، وفق ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.

تشكيل اللجان الانتخابية وأهميتها

أوضحت الوزارة أن الإنفوجرافات تتناول بالتفصيل تشكيل اللجان العامة والفرعية، ودورها في إدارة العملية الانتخابية، بدءًا من استقبال الناخبين، مرورًا بالإشراف على عملية التصويت، وصولًا إلى فرز الأصوات وإعلان النتائج.

كما تم تسليط الضوء على لجان المتابعة بالمحافظات، والتي تهدف إلى ضمان نزاهة وشفافية الانتخابات، ورصد أي مخالفات أو شكاوى قد تؤثر على سير العملية الانتخابية.

الرسالة التوعوية من الوزارة

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على ضرورة توفير المحتوى التوعوي بأساليب متعددة، تشمل الإنفوجرافات والقوالب الصحفية، لتسهيل وصول المعلومات للمواطنين بمختلف الفئات.

وشدد الوزير على أهمية أن يكون المواطن على دراية كاملة بحقوقه الدستورية، وتمكينه من المشاركة السياسية الصحيحة، واختيار من يمثلهم في مجلس النواب، الذي يعد الجهة التشريعية العليا في البلاد، والتي تحدد مصير القوانين والسياسات العامة.

أهداف الحملات التوعوية

تمكين الناخبين: تعريف المواطنين بكيفية الوصول إلى لجانهم الانتخابية ومتابعة سير الانتخابات.

ضمان النزاهة: توضيح دور اللجان العامة والفرعية، ولجان المتابعة في حماية العملية الانتخابية من أي خروقات.

تشجيع المشاركة: حث المواطنين على التصويت والمشاركة في اختيار ممثليهم في مجلس النواب.

محتوى الإنفوجرافات

تتضمن الإنفوجرافات التوضيحية النقاط التالية:

تشكيل اللجان العامة والفرعية: من هم الأعضاء، وكيف يتم توزيع المهام.

مهام واختصاصات اللجان: من استقبال الناخبين، تنظيم عملية التصويت، وحتى فرز الأصوات.

لجان المتابعة بالمحافظات: دورها في متابعة سير الانتخابات ومراقبة أي مخالفات.

جمعية الاقتراع: شرح عملية الاقتراع وكيفية التصويت بطريقة صحيحة لضمان سلامة وشرعية الانتخابات.

دعوة للمشاركة الفعالة

أكدت الوزارة على أن المشاركة في الانتخابات ليست مجرد واجب ديمقراطي، بل فرصة للمواطنين للتأثير على مسار الدولة والمساهمة في صياغة التشريعات المستقبلية.

ودعت جميع المواطنين في محافظات المرحلة الأولى إلى معرفة لجانهم الانتخابية والاطلاع على تفاصيل عملية الاقتراع لضمان ممارسة حقوقهم السياسية بشكل كامل وسليم.