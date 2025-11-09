نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الداخلية تطلق خدمة VIP إكسبريس لتصاريح العمل.. استلام الكارت المميكن خلال ساعة واحدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الداخلية عن إطلاق خدمة جديدة ضمن خطتها لتطوير وميكنة الخدمات الجماهيرية، تحت اسم "VIP إكسبريس" لتصاريح العمل، والتي تهدف إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين والأجانب وتسريع إنجاز المعاملات.

وتأتي هذه الخدمة في إطار السياسة العامة للوزارة التي تركز على تقديم خدمات متميزة ولائقة، ورفع مستوى الأداء الأمني والإداري، بما يضمن تجربة مريحة وسلسة لمتلقي الخدمات.

مميزات خدمة VIP إكسبريس لتصاريح العمل

تم تجهيز صالة مخصصة داخل ديوان الإدارة العامة لتصاريح العمل، لاستقبال المتقدمين الراغبين في الحصول على تصريح العمل المميكن (كارت ID)، حيث يمكن لطالب الخدمة استلام الكارت خلال ساعة واحدة فقط بعد استكمال إجراءات التقديم.

وتعكس هذه الخدمة التزام وزارة الداخلية بـ:

تقليل زمن إنجاز المعاملات لتقديم تجربة مريحة وسريعة.

تطوير الخدمات الأمنية والإدارية بما يتواكب مع أحدث أساليب الميكنة والتكنولوجيا.

تلبية احتياجات المواطنين والأجانب بشكل سلس وفعال.

جهود مستمرة لتحديث وتطوير الخدمات

أكدت وزارة الداخلية أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من المبادرات لتحديث وميكنة الخدمات، بهدف:

رفع كفاءة الأداء الأمني والخدمي في مختلف القطاعات التابعة للوزارة.

تسهيل الخدمات اليومية التي تهم المواطنين والمقيمين في مصر

ضمان جودة عالية في تقديم الخدمات واتباع أعلى المعايير المهنية والإدارية.

كما أكدت الوزارة استمرار العمل على تطوير البنية التحتية للخدمات الإلكترونية، مع توفير حلول مبتكرة لتسهيل المعاملات وتقليل زمن الانتظار، بما يعكس حرصها على تقديم خدمات تتسم بالسرعة والكفاءة والمرونة.

كيفية الاستفادة من الخدمة

يمكن للمواطنين والأجانب الراغبين في الحصول على تصريح العمل زيارة صالة VIP إكسبريس داخل ديوان الإدارة العامة لتصاريح العمل.

بعد استكمال إجراءات التقديم، يتم إصدار الكارت المميكن وتسليمه خلال ساعة واحدة فقط، دون الحاجة للانتظار الطويل.

الخدمة اختيارية وتتيح تجربة مميزة لمن يبحث عن السرعة والكفاءة في إنجاز معاملاته.