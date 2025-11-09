نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موفدو الأوقاف بالخارج يبادرون للتصويت بانتخابات مجلس النواب بمقار السفارات والقنصليات المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توجه موفدو وزارة الأوقاف العاملون بالخارج إلى مقار السفارات والقنصليات المصرية للمشاركة في انتخابات مجلس النواب، مؤكدين -بالقول والفعل- أن المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية واجب وطني يعبر عن الوعي والمسئولية تجاه الوطن.

وقد حرص الموفدون على الإدلاء بأصواتهم في اليوم الأول من الاقتراع، مؤكدين دعمهم الكامل لمسيرة الوطن في البناء والتنمية، واعتزازهم بما تحققه الدولة المصرية من إنجازات في مختلف المجالات.