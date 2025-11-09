أخبار مصرية

موفدو الأوقاف بالخارج يبادرون للتصويت بانتخابات مجلس النواب بمقار السفارات والقنصليات المصرية

أحمد جودة - القاهرة - توجه موفدو وزارة الأوقاف العاملون بالخارج إلى مقار السفارات والقنصليات المصرية للمشاركة في انتخابات مجلس النواب، مؤكدين -بالقول والفعل- أن المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية واجب وطني يعبر عن الوعي والمسئولية تجاه الوطن.

وقد حرص الموفدون على الإدلاء بأصواتهم في اليوم الأول من الاقتراع، مؤكدين دعمهم الكامل لمسيرة الوطن في البناء والتنمية، واعتزازهم بما تحققه الدولة المصرية من إنجازات في مختلف المجالات.

أحمد صلاح

