نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقيب الإعلاميين: الإعلام الرقمي شريك أساسي في التطوير.. والذكاء الاصطناعي فرصة لا تهديد. في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ألقى النائب الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين، محاضرة متميزة في مقر النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر بعنوان "الإعلام الرقمي وتحديات الذكاء الاصطناعي"، استعرض خلالها بصورة شاملة وعميقة ملامح التحول الرقمي في الإعلام، ودور الذكاء الاصطناعي في صناعة المستقبل ومواكبة ثورة التكنولوجيا الحديثة.

وأكد "سعده" أن الذكاء الاصطناعي بات عنصرًا أساسيًا في تطوير الأداء الإعلامي، من خلال تحليل البيانات، وفهم سلوك الجمهور، وإنتاج محتوى أكثر دقة وفاعلية، مشيرًا إلى أن استخدامه بالشكل الصحيح يسهم في رفع كفاءة العمل وتوفير الوقت والجهد وتحسين الخدمات المقدمة للمجتمع.

وخلال الحوار، عبّر بعض الحضور عن قلقهم من هيمنة الذكاء الاصطناعي على بعض الوظائف البشرية، إلا أن نقيب الإعلاميين أوضح أن الذكاء الاصطناعي لن يكون بديلًا عن الإنسان، بل أداةً بيده، لافتًا إلى أن الإنسان – صُنع الله – سيظل هو المتحكم والمبدع، وأن المطلوب هو مواكبة التطور وتطوير المهارات لضمان توظيف هذه التقنية بما يخدم الإنسانية.

وشدد "نقيب الإعلاميين "على أن العمل المؤسسي والإعلام وجهان لعملة واحدة، فالمؤسسات توفر الهيكل والتنظيم، والإعلام ينقل الرسالة ويصنع التأثير، وبات تكاملهما ضرورة لتحقيق تنمية حقيقية وصورة ذهنية إيجابية للمجتمع.

كما دعا إلى تبني ثقافة العمل الجاد والإصرار والإبداع، مؤكدًا أن النجاح لا يتحقق إلا بالسعي والمثابرة، مستشهدًا بقول الله تعالى: "وأن ليس للإنسان إلا ما سعى".

ونوّه "سعده" إلى أهمية تمكين الشباب ودعمهم وتشجيعهم على الابتكار، باعتبارهم قوة التغيير ومحرك التنمية، مشددًا على أن الاستثمار في قدراتهم هو أساس بناء مستقبل مزدهر.

وفي ختام الندوة، أكد النائب الدكتور طارق سعده أن الهدف الأسمى هو تعزيز الوعي والمسؤولية المجتمعية لدى الشباب، وتنمية قدرتهم على مواجهة التحديات واتخاذ القرارات الحكيمة، داعيًا إلى تحويل الأفكار إلى مشروعات واقعية عبر التخطيط السليم ووضع رؤى قصيرة وبعيدة المدى، تضمن تحقيق الإبداع والاستدامة وبناء وطنٍ قوي يواكب المستقبل بثقة واقتدار.

وفي لفتة تقديرية، قامت النقابة العامة لاتحاد كُتّاب مصر بتكريم النائب الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين، تقديرًا لدوره البارز وخبرته المتميزة في مجال الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي، كما قدّمت له التهنئة بمناسبة صدور مؤلفه الجديد بعنوان "الأسس العلمية لإدارة المؤسسات الإعلامية والصحفية في مصر"، والذي تم طرحه خلال الدورة الماضية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.