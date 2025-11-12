نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتصال هاتفي بين الرئيس السيسي ونظيره الكيني لبحث التعاون الثنائي والأوضاع الإقليمية في إفريقيا في المقال التالي

اتصال هاتفي بين الرئيس السيسي ونظيره الكيني لبحث التعاون الثنائي والأوضاع الإقليمية في إفريقيا

تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من الرئيس ويليام روتو، رئيس جمهورية كينيا، حيث قدم الرئيس السيسي تعازيه في ضحايا الانزلاق الأرضي الذي شهدته إحدى المناطق الكينية مؤخرًا، مؤكدًا تضامن مصر الكامل مع أسر الضحايا والشعب الكيني في هذا المصاب الأليم.

تعزيز التعاون الثنائي والشراكة الاستراتيجية بين القاهرة ونيروبي

أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيسين أكدا عمق العلاقات بين البلدين، والحرص على مواصلة تطويرها في إطار الشراكة الاستراتيجية، خاصة في أعقاب الزيارة الناجحة التي أجراها الرئيس الكيني إلى القاهرة في يناير 2025. كما تم التأكيد على أهمية مشاركة الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات تنموية داخل كينيا بما يعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

التنسيق السياسي وتبادل الرؤى حول الأوضاع الإقليمية

أعرب الرئيس الكيني عن تقديره الكبير لدعم مصر المتواصل لبلاده، مؤكدًا حرصه على استمرار التنسيق مع الرئيس السيسي في الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما تناول الاتصال تطورات الأوضاع في السودان، حيث شدد الرئيس السيسي على ارتباط أمن السودان بالأمن القومي المصري، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة السودان ووقف المأساة الإنسانية التي يمر بها الشعب السوداني، خصوصًا في مدينة الفاشر.

موقف مصر الثابت من قضية مياه النيل

تطرق الاتصال إلى قضية مياه النيل، حيث جدد الرئيس السيسي التأكيد على موقف مصر الداعم لجهود التنمية في دول حوض النيل، مع رفض أي إجراءات أحادية تمس الحقوق المائية المصرية. وأكد الرئيس روتو حرص بلاده على تحقيق التعاون والتكامل الاقتصادي بين دول الحوض دون الإضرار بمصالح أي دولة، مثمنًا الدعم المصري لمشروعات التنمية في كينيا.

التشاور حول استقرار القرن الإفريقي والصومال

ناقش الرئيسان كذلك الأوضاع في منطقة القرن الإفريقي والصومال، حيث توافقا على ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، والحفاظ على وحدة وسيادة الصومال الشقيق بما يضمن مصالح شعبه واستقراره.