أحمد جودة - القاهرة - الزراعة: السيطرة على حريق محدود بـ"مخلفات تقليم الأشجار" في المتحف الزراعي دون خسائر

اكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه قد تمت السيطرة الكاملة والفورية على الحريق المحدود الذي نشب داخل حرم المتحف الزراعي في الدقي.

وأشارت الوزارة إلى أن الحريق تركز في منطقة تجميع مخلفات تقليم الأشجار، والتي كان قد تم تجهيزها للنقل خارج المتحف، لافتة إلى أن الحريق كان بعيدًا تمامًا عن المباني، كما لم يسفر الحريق عن أي خسائر.

وشددت الوزارة على ان فرق الإطفاء، قد تمكنت من السيطرة على الموقف، وإخماد الحريق، مؤكدة أن الوضع داخل المتحف الزراعي آمن وتحت السيطرة التامة.