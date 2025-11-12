أحمد جودة - القاهرة - رئيس الوزراء: مبادرات جديدة لدعم السياحة وتشجيع القطاع الخاص على التوسع في إنشاء الفنادق

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع السياحة باعتباره أحد أهم روافد الدخل القومي، مشيرًا إلى أن الحكومة أطلقت خلال الفترة الماضية عددًا من المبادرات الهادفة إلى دعم القطاع وزيادة طاقته الاستيعابية في ظل النمو المتزايد لأعداد السائحين الوافدين إلى مصر.

تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في البنية الفندقية

أوضح مدبولي أن الحكومة تعمل على تحفيز المستثمرين المحليين والأجانب للتوسع في إنشاء وتشغيل الفنادق والمنتجعات السياحية في مختلف المحافظات، مؤكدًا أن هذه الخطوات تأتي ضمن خطة شاملة لتعزيز البنية التحتية السياحية ورفع جودة الخدمات المقدمة للسياح بما يتماشى مع المعايير العالمية.

تسهيلات ائتمانية وإجراءات محفزة للمستثمرين

وأشار رئيس الوزراء إلى أن المبادرات الحكومية تتضمن تسهيلات ائتمانية وضريبية للقطاع الخاص العامل في السياحة، إلى جانب تسريع إجراءات التراخيص وتقليص فترات استخراج الموافقات، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة في هذا القطاع الحيوي.

السياحة ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني

وأضاف مدبولي أن قطاع السياحة يسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف مضاعفة العائدات السياحية خلال السنوات المقبلة من خلال الترويج الفعّال للمقاصد المصرية وزيادة القدرة التنافسية للقطاع على المستويين الإقليمي والدولي.