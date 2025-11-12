نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم التعريفي للأطباء المقيمين الجدد بمستشفيات قصر العيني – جامعة القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت مستشفيات قصر العيني – جامعة القاهرة يومًا تعريفيًا خاصًا بالأطباء المقيمين الجدد، تحت رعاية الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، وبإشراف الدكتور حسام حسني، المدير التنفيذي للمستشفيات، وتنفيذ ومتابعة الدكتور إيمان فؤاد، نائب المدير التنفيذي لشئون التدريب.

حضر اليوم التعريفي مجموعة من كبار المسؤولين الأكاديميين والإداريين بالمستشفيات، حيث قدموا تعريفات شاملة عن هيكل المستشفيات والأقسام المختلفة والخدمات الطبية المتاحة، مما أتاح للمقيمين الجدد فرصة التعرف على بيئة العمل والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم خلال برامج التدريب. ومن بين الحضور الدكتور هاني العسلي، نائب المدير التنفيذي للشئون الطبية والرعايات والتطوير، والدكتور مروة مشعل، نائب المدير التنفيذي للشئون المالية والإدارية، والدكتورة نسرين الغرباوي، رئيس قسم الباثولوجيا الكيميائية، والدكتورة شيرين غالب، والدكتورة ريم جان، رئيس قسم الطب الشرعي، والدكتورة دعاء صالح، المشرف على بنك الدم، والدكتور حاتم حافظ، مدير إدارة الإحصاء، والدكتور إبراهيم حامد، مدير عام الإدارة القانونية.

وأشار الدكتور حسام صلاح خلال كلمته إلى أن الهدف من اليوم التعريفي هو تهيئة الأطباء المقيمين الجدد للاندماج في بيئة العمل بالمستشفيات، والتعرف على الأقسام المختلفة والخدمات المتوفرة، بما يضمن بداية تدريبية فعالة ومثمرة. كما شدد الدكتور حسام حسني المدير التنفيذي للمستسفيات على أهمية الالتزام بالقواعد العامة للتدريب وفهم المهام والمسؤوليات لكل قسم لضمان تجربة تدريبية متكاملة وناجحة.

وقد تضمن اليوم شرحًا مفصلًا لمهام المستشفيات وأقسامها، ضمن إطار حرص مستشفيات قصر العيني – جامعة القاهرة على تقديم الدعم الكامل للمقيمين الجدد وتسهيل اندماجهم داخل بيئة العمل الطبية.