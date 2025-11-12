نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية يستقبل السكرتير العام للمحكمة الدائمة للتحكيم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج السيد "مارشن شيبيلاك" السكرتير العام للمحكمة الدائمة للتحكيم.

أكد وزير الخارجية تقدير مصر للدور الرائد الذي تضطلع به المحكمة الدائمة للتحكيم بوصفها أول محكمة للتحكيم على المستوى الدولي، مشيدًا بالعلاقات المتميزة والشراكة القائمة بين مصر وسكرتارية المحكمة وهيئات التحكيم التابعة لها والتي شارك فيها العديد من المحكمين المصريين عبر السنوات، ومؤكدًا استعداد مصر لتقديم كل الدعم اللازم للمحكمة وتيسير أداء مهامها في حل النزاعات الدولية بالطرق السلمية، وتسوية منازعات الاستثمار، مبرزًا خبرة مصر الممتدة والمتميزة في مجال التحكيم الدولي.

من جانبه، أعرب السكرتير العام للمحكمة الدائمة للتحكيم عن تقديره البالغ لمصر، مشيرًا إلى أنها تُعَدّ الدولة الأهم في المنطقة والمدخل لإفريقيا والشرق الأوسط وجنوب المتوسط، وهو ما يجعل تعزيز التعاون معها أولوية للمحكمة في ضوء سعيها نحو تحقيق العالمية، وأخذًا في الاعتبار المكانة الإقليمية والدولية لمصر ودورها في مجالات الوساطة والتحكيم وتسوية المنازعات بالطرق السلمية.