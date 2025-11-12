أخبار مصرية

مصر تعزي تركيا في ضحايا حادث سقوط الطائرة العسكرية

أحمد جودة - القاهرة -  

تعرب جمهورية مصر العربية، حكومةً وشعبًا، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى الجمهورية التركية في ضحايا حادث سقوط طائرة عسكرية، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا من عناصر القوات المسلحة التركية.

وإذ تتقدم جمهورية مصر العربية باصدق التعازي إلى أسر الضحايا وذويهم، فإنها تؤكد على تضامنها الكامل مع الجمهورية التركية في هذا الظرف الأليم، ووقوفها إلى جانب الحكومة والشعب التركي في هذا المصاب الجلل.

