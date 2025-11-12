نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025.. المحافظات المشاركة ومواعيد الاقتراع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة الوطنية للانتخابات عن تفاصيل المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، موضحة المواعيد الخاصة بالصمت الدعائي، والاقتراع في الداخل والخارج، إضافة إلى المحافظات المشاركة في هذه المرحلة.

فترة الصمت الدعائي:

تنتهي يوم 20 نوفمبر 2025، على أن تبدأ الانتخابات في الخارج يومي 21 و22 نوفمبر، وفي الداخل يومي 24 و25 نوفمبر من الشهر نفسه.

جولة الإعادة:

تُستأنف الدعاية الانتخابية يوم 2 ديسمبر 2025.

يتم الطعن على قرارات إعلان النتيجة يوم 4 ديسمبر.

تفصل المحكمة الإدارية العليا في الطعون يومي 5 و14 ديسمبر.

تبدأ فترة الصمت الدعائي لجولة الإعادة يوم 14 ديسمبر.

تُجرى إعادة الانتخابات في الخارج يومي 15 و16 ديسمبر، وفي الداخل يومي 17 و18 ديسمبر.

يتم الفصل في التظلمات وإعلان النتيجة النهائية في موعد أقصاه 25 ديسمبر 2025.

محافظات المرحلة الثانية (نظام الفردي):



تشمل 13 محافظة وهي:

القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء، إضافة إلى نظام القوائم.