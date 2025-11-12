نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء يلتقي وزراء الصحة والتعليم بعدد من الدول خلال المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، لقاءً ترحيبيًا مع عدد من وزراء الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية من الدول المشاركة في النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC’25)، الذي يُعقد خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر 2025 بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

حضور دولي واسع في المؤتمر

شهد اللقاء حضور كل من:

الدكتورة Dubravka Bosnjak، وزيرة الشؤون المدنية بالبوسنة والهرسك.

الدكتور حسام أبو مرعي، وزير الصحة في جمهورية لاتفيا.

السيدة Sashi Kiran، وزيرة المرأة والطفل والحماية الاجتماعية بدولة فيجي.

الدكتورة Vesna Janevska، وزيرة التعليم بشمال مقدونيا.

الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن، وزيرة الصحة بمملكة البحرين.

الدكتور صالح مهدي مطلب الحسناوي، وزير الصحة العراقي.

الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم، وزير الصحة العامة بدولة تشاد.

الدكتورة نوف النمير، الأمين العام للجنة الوزارية للصحة في كل السياسات بوزارة الصحة السعودية.

مدبولي: “بناء الإنسان” جوهر التنمية البشرية

في كلمته، رحب رئيس الوزراء بالوزراء المشاركين، مؤكدًا حرص الدولة المصرية على دعم التعاون الدولي في مجالات الصحة والتعليم والتنمية البشرية.

وأوضح أن الرعاية الصحية تمثل محورًا أساسيًا في جهود التنمية، مشيرًا إلى أن مصر أولت اهتمامًا متزايدًا بالصحة العامة خلال السنوات الأخيرة باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء الإنسان.

وأشار مدبولي إلى أن تعيين الدكتور خالد عبد الغفار نائبًا لرئيس الوزراء للتنمية البشرية يأتي ضمن توجه الدولة نحو تعزيز ملف بناء الإنسان، مثمنًا الجهود الكبيرة المبذولة في مبادرات الصحة العامة التي ساهمت في القضاء على أمراض مثل فيروس سي.

إشادات دولية بتجربة مصر الصحية

عبّر الوزراء المشاركون عن تقديرهم لتجربة مصر الناجحة في تحسين خدمات الرعاية الصحية ومكافحة الأمراض.

وأشادت وزيرة الصحة البحرينية بالتطور التقني الكبير الذي تشهده مصر، فيما أعرب وزير الصحة في لاتفيا عن إعجابه بجهود مصر في القضاء على فيروس سي وتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون الصحي بين البلدين.

من جانبه، نقل وزير الصحة العراقي تحيات رئيس الوزراء العراقي، مشيدًا بالتعاون المستمر مع مصر في مجالات إنشاء المستشفيات والأدوية، مؤكدًا تطلع بلاده لتوسيع التعاون الصحي.

كما أعربت وزيرة المرأة في فيجي عن رغبتها في التعاون مع مصر بمجال استخدام الذكاء الاصطناعي في الخدمات الصحية، بينما أكدت وزيرة التعليم في شمال مقدونيا اهتمام بلادها بالتعاون مع مصر في مجالات التعليم والصحة والسياحة والعلوم.