نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لأول مرة.. الأوقاف تعقد مقرأة الأئمة للقراءات القرآنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار اهتمام وزارة الأوقاف برفع المستوى العلمي والأداء القرآني للأئمة، وتحقيق مزيد من العناية بكتاب الله تعالى أداءً وتجويدًا، تُعلن الوزارة عن أسماء المرشحين لمقرأة الأئمة للقراءات القرآنية من السادة الأئمة المجيدين للقراءات السبع أو العشر؛ تمهيدًا لانطلاق فعاليات المقرأة في مختلف المحافظات.

وتُهيب الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بالسادة مديري المديريات والإدارات الفرعية سرعة موافاة الإدارة العامة بأسماء المساجد التي ستُعقد بها المقارئ، وأسماء السادة الأئمة الراغبين في حضورها، وذلك خلال أسبوع من تاريخ هذا الإعلان.

يأتي هذا المشروع المبارك في إطار جهود وزارة الأوقاف لإحياء سنة الإقراء والإجازة بالسند المتصل، وتخريج أئمة متقنين مجوّدين يحملون لواء القرآن الكريم أداءً وتعليمًا، بما يسهم في نشر علوم القرآن الكريم في المجتمع.