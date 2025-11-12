نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء العد التنازلي للمرحلة الثانية من انتخابات البرلمان 2025.. تعرف على المحافظات المشمولة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفصلنا دقائق معدودة عن انتهاء اليوم الثاني والأخير من التصويت في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، لتتجه الأنظار إلى المرحلة الثانية التي تضم عددًا من المحافظات الكبرى.

مواعيد التصويت للمرحلة الثانية:

في الخارج: يومي 21 و22 نوفمبر 2025

داخل مصر: يومي 24 و25 نوفمبر 2025

محافظات المرحلة الثانية:



القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء.

إعلان النتائج:

نتيجة المرحلة الثانية: يوم 2 ديسمبر 2025

في حال جولة الإعادة:

الخارج: يومي 15 و16 ديسمبر 2025

الداخل: يومي 17 و18 ديسمبر 2025