رئيس الوزراء يلتقي وزراء الصحة والتعليم المشاركين في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية

أحمد جودة - القاهرة - اللقاء على هامش فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية PHDC’25

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لقاءً ترحيبيًا بعدد من وزراء الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية من الدول المشاركة في النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية PHDC’25، والذي تستضيفه العاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر 2025، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

حضر اللقاء وزراء ومسؤولون من كل من البوسنة والهرسك، لاتفيا، فيجي، شمال مقدونيا، البحرين، العراق، تشاد، والمملكة العربية السعودية، إلى جانب الدكتورة نوف النمير الأمين العام للجنة الوزارية للصحة في كل السياسات بوزارة الصحة السعودية.

رئيس الوزراء: بناء الإنسان في صميم التنمية البشرية

في مستهل اللقاء، رحب الدكتور مصطفى مدبولي بالوفود المشاركة، معربًا عن سعادته بتشريفهم المؤتمر، ومتطلعًا لأن تسفر جلساته عن نتائج مثمرة تعزز التعاون الدولي في مجالات الرعاية الصحية والتنمية البشرية.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بقطاع الصحة العامة خلال السنوات الأخيرة باعتباره محورًا أساسيًا لبناء الإنسان وتحقيق التنمية الشاملة، مشيرًا إلى المبادرات الرئاسية التي استهدفت القضاء على الأمراض المزمنة، وفي مقدمتها فيروس "سي"، والذي تمكنت مصر من القضاء عليه نهائيًا بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وجهود وزارة الصحة.

وأضاف أن اختيار الدكتور خالد عبد الغفار نائبًا لرئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية جاء انطلاقًا من أهمية هذا الملف الاستراتيجي، مشيدًا بدوره في تنفيذ مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان".

إشادة دولية بتجربة مصر في الرعاية الصحية

خلال اللقاء، أعرب الوزراء المشاركون عن تقديرهم للتجربة المصرية الرائدة في مجال الصحة العامة، مثمنين النجاحات الكبيرة التي حققتها الدولة في مكافحة الأمراض واستخدام التكنولوجيا في تقديم الخدمات الصحية.

وقالت الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن، وزيرة الصحة بمملكة البحرين، إن المؤتمر يمثل فرصة مهمة للاطلاع على ما حققته مصر من تقدم في مجالات الصحة والتقنيات الحديثة، مؤكدة رغبة بلادها في تعزيز التعاون الثنائي مع مصر في هذا المجال.

كما أشاد وزير الصحة في لاتفيا الدكتور حسام أبو مرعي بتجربة مصر في القضاء على فيروس "سي"، وأعرب عن فخره بتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة المصرية لتوسيع مجالات التعاون المشترك.

وأشاد وزير الصحة العراقي الدكتور صالح الحسناوي بما شاهده من تطور ملموس في البنية الصحية المصرية، مؤكدًا تطلع بلاده لتوسيع مجالات التعاون في مكافحة الأورام وتبادل الخبرات في مجال الأدوية وإنشاء المستشفيات.

شهادات دولية حول مبادرات مصر الصحية والتعليمية

من جانبها، عبرت وزيرة المرأة والطفل والحماية الاجتماعية بدولة فيجي، السيدة ساشي كيران، عن إعجابها الكبير بجهود مصر في استخدام الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، مؤكدة رغبة بلادها في تبادل الخبرات في هذا المجال.

وأشادت وزيرة الشؤون المدنية بالبوسنة والهرسك، الدكتورة دوبرافكا بوسنياك، بالتعاون المثمر مع مصر في مجالات الصحة والدواء.

كما وجه وزير الصحة العامة في تشاد، الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم، الشكر لمصر على تنظيم المؤتمر العالمي، ناقلًا تحيات رئيس بلاده للرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤكدًا حرص تشاد على تعزيز العلاقات الثنائية في قطاع الصحة.

وهنأت وزيرة التعليم في شمال مقدونيا، الدكتورة فيسنا يانيفسكا، مصر على إنجازاتها في مجالي التعليم والصحة، معلنة عن مساعٍ لتوقيع اتفاقيات تعاون مع مصر تشمل التعليم، والصحة، والسياحة، والعلوم.

تعزيز التعاون العربي والدولي في قطاع الصحة

من جانبها، عبرت الدكتورة نوف النمير، الأمين العام للجنة الوزارية للصحة في كل السياسات بوزارة الصحة السعودية، عن تقديرها لحفاوة استقبال الوفد السعودي، مشيدة بتنظيم المؤتمر، واستعرضت أبرز سياسات المملكة في النهوض بقطاع الصحة العامة، مؤكدة تطلعها لتعزيز التعاون مع مصر في هذا الإطار.

ختام اللقاء ودعوة ثقافية من رئيس الوزراء

اختتم الدكتور مصطفى مدبولي اللقاء بالتعبير عن سعادته لما سمعه من الوزراء الحاضرين من إشادة بتجربة مصر الصحية والتعليمية، مؤكدًا أن مصر ترحب دومًا بتعزيز التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة. ودعا الحضور إلى زيارة المتحف المصري الكبير للتعرف على عراقة الحضارة المصرية.