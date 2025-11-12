نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن موعد المرحلة الثانية لمجلس النواب 2025 وخريطة المحافظات المشاركة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت محركات البحث ارتفاعًا ملحوظًا من قبل المواطنين في محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، للتعرف على رابط الاستعلام عن اللجنة الانتخابية وخطوات التسجيل عبر الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك بالتزامن مع غلق باب التصويت في محافظات المرحلة الأولى.

رابط الاستعلام عن اللجنة الانتخابية:



أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات رابطًا مباشرًا يمكن من خلاله للمواطنين معرفة مقر لجنتهم الانتخابية بسهولة عبر الموقع الرسمي للهيئة.

خطوات الاستعلام عن رقم ومقر اللجنة الانتخابية:

الدخول إلى موقع الهيئة الوطنية للانتخابات عبر الرابط المخصص للاستعلام.

الضغط على أيقونة «استعلم عن موقفك الانتخابي».

إدخال الرقم القومي المكوّن من 14 رقمًا في الخانة المخصصة.

الضغط على زر «استعلام»، لتظهر أمامك بيانات اللجنة (اسم اللجنة، رقم اللجنة الفرعية، وعنوان المقر الانتخابي).

محافظات المرحلة الثانية (نظام الفردي):

القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

محافظات المرحلة الثانية (نظام القوائم):

تشمل نفس المحافظات السابقة، موزعة على دائرتين رئيسيتين:

الدائرة الأولى: قطاع شمال ووسط وجنوب القاهرة – مقرها مديرية أمن القاهرة، وتضم (القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ).

الدائرة الرابعة: قطاع شرق الدلتا – مقرها مديرية أمن الشرقية، وتضم (الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء)