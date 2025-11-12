نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - صور داخل اللجنة.. إبطال صناديق اقتراع اللجنة 14 فى المنتزه بعد تداول فيديو لأحد المرشحين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت اللجنة العامة لانتخابات مجلس النواب 2025، بالدائرة الأولى قسم شرطة المنتزه ومقرها كلية النصر بمنطقة فيكتوريا، إبطال الأصوات بصناديق الاقتراع في اللجنة الفرعية رقم 14، وقبول طعن أحد المرشحين الذى قام بتصوير فيديو للجنة وتداوله على مواقع التواصل الاجتماعى.

تداول فيديو من داخل إحدى اللجان

كانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت فيديو على نطاق واسع تحت عنوان مرشح برلماني يوثق واقعة داخل إحدى اللجان الانتخابية بدائرة المنتزه، والذى يظهر فيه أحد المرشحين، وهو يصور صندوق اقتراع تم تفريغه من بطاقات الاقتراع، فيما تقدم أيضا ذات المرشح بطعن على هذا الصندوق.

وفحصت اللجنة العامة الطعن المقدم من المرشح، وتم ابطال صندوق الاقتراع في هذه اللجنة.

حصر أعداد الناخبين

وكان رؤساء اللجان الفرعية أعلنوا في الساعات الأولى من صباح اليوم العدد الحصرى للأصوات، وهو عدد الناخبين المقيدين أمام اللجنة الفرعية، وعدد من أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة.

وعقب انتهاء الفرز سلم رئيس كل لجنة محاضر الفرز والمظاريف التى تحتوي على بطاقات الانتخاب أو إبداء الرأي وكافة أوراق اللجنة الفرعية إلى رئيس اللجنة العامة.

وأعلنت اللجان العامة العدد الحصرى للأصوات لكل لجنة عامة وتلقت اللجان العامة الطعون الانتخابية من المرشحين على نتائج الحصر العددي للاصوات التى تم فرزها.