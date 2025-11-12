نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن من ذوى الهمم بعدد من المحافظات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دفعت إدارة التجنيد والتعبئة عددًا من اللجان التجنيدية الطبية إلى محافظات الجيزة وأسيوط والسويس والأسكندرية وبورسعيد والقليوبية لتقديم كافة التيسيرات التجنيدية لذوى الهمم، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالمحافظات لتجميع الحالات المستحقة وإجراء الكشف الطبى عليهم ومنحهم شهادات المعاملة التجنيدية بالمجان.

وتيسيرًا على ذوى الهمم الذين يتلقوا دراستهم بمحافظات مختلفة عن محل ميلادهم الأصلى، قامت إدارة التجنيد والتعبئة بتسوية مواقفهم التجنيدية داخل الجامعات المقيدين بها وتسليمهم شهادة الإعفاء، كما دفعت إدارة التجنيد والتعبئة عدد من اللجان الطبية إلى منازل الحالات من ذوى الهمم التى لا تستطيع الحركة بالمحافظات وتم إجراء الكشف الطبى عليهم وتسوية موقفهم التجنيدى لتخفيف عبئ التنقل عليهم وعلى أسرهم.

وتضمنت مراسم تسليم الشهادات تقديم عددًا من الفقرات الفنية لذوى الهمم، أعقبها تسليمهم شهادات المعاملة التجنيدية.

حضر المراسم اللواء أحمد مصطفى صادق مدير إدارة التجنيد والتعبئة وعدد من المحافظين ورؤساء الجامعات وعدد من الإعلاميين.