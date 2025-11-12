نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أولياء أمور مصر يشيدون بقرار التعليم ضد مدرسة "نيو كابيتال": حماية لحقوق الطلاب وردع للمخالفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشادت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، بالقرار الحاسم الصادر عن وزير التربية والتعليم بشأن وضع مدرسة "نيو كابيتال" الخاصة تحت الإشراف المالي والإداري، وإحالة المسؤولين بها للتحقيق، على خلفية المخالفات التي ارتكبت بحق عدد من الطلاب بسبب تأخر سداد المصروفات الدراسية.

وأكدت الحزاوي أن هذا القرار يعكس حرص الوزارة على حماية حقوق الطلاب، ورفضها التام لأي ممارسات تمس كرامتهم أو تهدد حقهم في التعليم.

وأضافت: "التحرك السريع من الوزارة يعيد الثقة والانضباط داخل المنظومة التعليمية، خاصة في المدارس الخاصة، ويؤكد أن هناك رقابة فعلية وجدية لمتابعة التزام هذه المدارس بالقوانين".

واختتمت الحزاوي بيانها بمناشدة الوزارة بتخصيص خط ساخن لاستقبال شكاوى أولياء الأمور بشأن أي مخالفات بالمدارس الخاصة والدولية، ضمانًا لسرعة التعامل مع أي تجاوزات تمس حقوق الطلاب.