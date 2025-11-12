نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيخ الأزهر يعزي تركيا في ضحايا تحطم الطائرة العسكرية ويتضامن مع أسر الضحايا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتقدَّم الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الجمهورية التركية؛ قيادة وشعبا، في ضحايا الحادث المأساوي الذي وقع أمس الثلاثاء جرَّاء تحطُّم طائرة شحن عسكرية؛ حيث أسفر الحادث عن وقوع عدد من الضحايا.

ويُعربُ شيخ الأزهر عن خالص العزاء وصادق المواساة لأسر الضحايا، داعيًا المولى -عز وجل- أن يرحم الضحايا وأن يتغمدهم بواسع مغفرته، وأن يربط على قلوب أهاليهم وذويهم، وأن يرزقهم الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون".