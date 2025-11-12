نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء ونائبه لشئون التنمية البشرية يشهدان جلسة حوارية رفيعة المستوى بعنوان "الاستثمار في الرعاية الصحية: حجر الأساس للتنمية البشرية المستدامة" ضمن فعاليات مؤتمر PHDC'25 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رئيس الوزراء ونائبه لشئون التنمية البشرية يشهدان جلسة حوارية رفيعة المستوى بعنوان "الاستثمار في الرعاية الصحية: حجر الأساس للتنمية البشرية المستدامة" ضمن فعاليات مؤتمر PHDC'25

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، جلسة حوارية استراتيجية بعنوان "الاستثمار في الرعاية الصحية: حجر الأساس للتنمية البشرية المستدامة"، وذلك ضمن فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC'25)، الذي يُعقد تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتحت شعار «تمكين الأفراد، تعزيز التقدم، إتاحة الفرص».

حضور محلي ودولي واسع في الجلسة

شهدت الجلسة مشاركة نخبة من كبار المسؤولين والخبراء، من بينهم المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزراء الصحة من جمهورية الهند ومملكة البحرين، إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الدولي، بالإضافة إلى قيادات من قطاع الرعاية الصحية الخاص والأعمال في مصر.

محاور النقاش حول التنمية البشرية والصحة

تناولت الجلسة عدة محاور رئيسية، أبرزها العلاقة الوثيقة بين تحسين المنظومة الصحية والنمو الاقتصادي، وضرورة توجيه الاستثمارات لدعم أنظمة الحماية الاجتماعية، لا سيما في مجالات الرعاية الصحية الأولية وتطوير البنية التحتية للمستشفيات، وتعزيز حلول الصحة الرقمية. كما تم استعراض آليات تشجيع مشاركة القطاع الخاص في دعم المنظومة الصحية الوطنية، وتسليط الضوء على الإصلاحات التشريعية والإدارية التي تتبناها الدولة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار في الصحة.

عبدالغفار يؤكد على رؤية الدولة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

أكد الدكتور خالد عبدالغفار أن الدولة المصرية تنفذ رؤية استراتيجية متكاملة لتعزيز الاستثمار في القطاع الصحي بالتوازي مع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل ركيزة أساسية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين دون تحميلهم أعباء مالية إضافية. كما أوضح أن الحكومة تعمل على تطوير الإطار التشريعي الداعم للاستثمار، من خلال مشروعات قوانين مثل قانون تنظيم عمل المنشآت الخاصة وقانون التزام المرافق العامة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

الخطيب: مصر تمتلك مقومات قوية لتكون مركزًا إقليميًا للرعاية الصحية

من جانبه، أوضح المهندس حسن الخطيب أن وزارة الاستثمار تعمل وفق استراتيجية شاملة تركز على التحول الرقمي والإصلاحات الهيكلية لتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأشار إلى أن السياسات الاقتصادية الحالية التي تتبنى سعر صرف مرن تسهم في تعزيز تنافسية المستثمرين، مؤكدًا أن قطاع الرعاية الصحية يحظى بأولوية كبرى في هذه الاستراتيجية. وأضاف أن مصر تمتلك كوادر طبية متميزة وبنية تحتية متطورة تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا رائدًا في مجال السياحة العلاجية والابتكار الصحي.

التزام مصري بتحقيق التنمية البشرية المستدامة

عكست الجلسة التزام الدولة المصرية الثابت بتحقيق أهداف التنمية البشرية المستدامة، وأكدت أن الاستثمار في صحة الإنسان يمثل استثمارًا مباشرًا في مستقبل الوطن. كما أبرزت الجلسة جهود الحكومة في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لبناء نظام صحي متكامل، عالي الكفاءة، ومستدام.