نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الأرصاد تحذر من حالة عدم استقرار غدًا.. أمطار رعدية وبرق ورياح قوية واحتمال لتساقط الثلوج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة عدم استقرار جديدة في الأحوال الجوية غدًا الخميس 13 نوفمبر 2025، حيث تتأثر مناطق من شمال البلاد بكتل هوائية باردة يصاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وأمطار متفاوتة الشدة تمتد تدريجيًا حتى القاهرة.

أمطار غزيرة ورعدية شمالًا

وأشارت خرائط الأمطار إلى توقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من مطروح، العلمين، الإسكندرية، البحيرة، وكفر الشيخ، تمتد مساءً إلى الدقهلية، دمياط، وبورسعيد على فترات متقطعة.



كما يُتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على الغربية، المنوفية، الشرقية، وتمتد جنوبًا إلى حلايب وشلاتين، فيما تشهد القاهرة الكبرى ومدن القناة أمطارًا خفيفة متقطعة مساءً.

برق ورعد ونشاط للرياح

وأكدت الهيئة أن السحب الرعدية المصاحبة قد ينتج عنها برق ورعد، وتساقط لحبات البرد بنسبة 30%، بالإضافة إلى نشاط قوي للرياح الهابطة المثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق.

شبورة كثيفة صباحًا

ومن المتوقع تكون شبورة مائية كثيفة من الرابعة حتى التاسعة صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد مرورًا بالقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، ما قد يسبب انخفاضًا في مستوى الرؤية الأفقية.

احتمالات محدودة لتساقط الثلوج

أوضحت الأرصاد أن قمم جبال جنوب سيناء وبعض المناطق المرتفعة قد تشهد تساقطًا محدودًا للثلوج مع برودة الطقس في ساعات الليل المتأخرة.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا:

القاهرة الكبرى: العظمى 25° - الصغرى 17°

الإسكندرية: العظمى 23° - الصغرى 17°

مطروح: العظمى 22° - الصغرى 16°

سوهاج: العظمى 27° - الصغرى 16°

قنا: العظمى 30° - الصغرى 17°

أسوان: العظمى 31° - الصغرى 20°

ودعت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين إلى متابعة الن