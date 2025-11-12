نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحذير من طقس الخميس 13 نوفمبر: أمطار غزيرة ورعدية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على أغلب المحافظات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس وخرائط الأمطار المتوقعة يوم الخميس 13 نوفمبر 2025، حيث تتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تستمر حتى السبت 15 نوفمبر، وتشمل مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

وبحسب بيان الأرصاد، تشهد البلاد انخفاضًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس مائل للبرودة صباحًا، ومائل للحرارة نهارًا، ولطيف ليلًا، بينما تكون درجات الحرارة المتوقعة على السواحل الشمالية ما بين 23 إلى 24 درجة، وعلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ما بين 24 إلى 25 درجة، وتصل في جنوب البلاد إلى 31 درجة مئوية.

تفاصيل الأمطار والظواهر الجوية

أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

احتمال تساقط حبات البرد ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية.

فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري على فترات متفرقة.

أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة مع نشاط نسبي في حركة الرياح.



درجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس

القاهرة الكبرى: الصغرى 20 – العظمى 28

الإسكندرية: الصغرى 18 – العظمى 27

دمياط: الصغرى 22 – العظمى 28

مطروح: الصغرى 16 – العظمى 25

الإسماعيلية: الصغرى 18 – العظمى 29

شرم الشيخ: الصغرى 22 – العظمى 31

الغردقة: الصغرى 21 – العظمى 32

الأقصر: الصغرى 20 – العظمى 35

أسوان: الصغرى 21 – العظمى 36



وحذّرت الهيئة المواطنين من القيادة بسرعة أثناء سقوط الأمطار، وضرورة تجنب التواجد في الأماكن المكشوفة أثناء العواصف الرعدية، مع متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر خلال الأيام المقبلة.

وأكدت الأرصاد أن الطقس السيئ سيبدأ في التراجع تدريجيًا اعتبارًا من الأحد المقبل، مع عودة الاستقرار النسبي في الأحوال الجوية وتحسن درجات الحرارة تدريجيًا.



وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تمتد حالة عدم الاستقرار إلى محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى مساء الخميس، مع نشاط ملحوظ للرياح التي تزيد الإحساس ببرودة الطقس. كما حذّرت الهيئة من الشبورة المائية الكثيفة في ساعات الصباح الأولى على الطرق الزراعية والسريعة، مطالبة السائقين بتوخي الحذر أثناء القيادة.

كما نصحت الأرصاد المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة اعتبارًا من الخميس، وتجنب الوقوف أسفل اللوحات المعدنية أو الأشجار أثناء سقوط الأمطار الرعدية، بالإضافة إلى ضرورة متابعة النشرات الجوية أولًا بأول لمعرفة تطورات الحالة الجوية خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث تشير التوقعات إلى استمرار فرص سقوط الأمطار حتى يوم السبت القادم.