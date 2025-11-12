نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف تعلن أسماء الناجحين من الأئمة والواعظات والعاملين بمستشفى الدعاة.. تعرف عليهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت وزارة الأوقاف بنشر وإعلان أسماء الناجحين من الأئمة والواعظات والإداريين والعاملين بمستشفى الدعاة في اختبار صرف بدل التميز العلمي، من الحاصلين على (الدكتوراه – الماجستير – دبلوم الدراسات العليا «نظام السنتين») عن شهر أكتوبر 2025م.

وعلى السادة مديري المديريات الإقليمية، وإدارة مستشفى الدعاة، تفويض مندوب بخطاب رسمي للتوجه إلى الإدارة المركزية للموارد البشرية لاستلام النتيجة بعد اعتمادها، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات الصرف.