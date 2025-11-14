نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قانون الإيجار القديم.. الجيزة تعلن تصنيف الشقق بحي العجوزة.. اعرف شقتك هتبقى فى أى فئة قبل الزيادة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قانون الإيجار القديم، تواصل لجان الحصر، التي تم تشكيلها بقرار من المحافظ، مهمة تقسيم المناطق التي تشمل وحدات إيجار قديم إلى ثلاث فئات رئيسية هي: مناطق متميزة، ومناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية.

ويشغل هذا التقسيم اهتمام كثيرٌ من المواطنين في مناطق الإيجارات القديمة بحي العجوزة، وذلك لمعرفة كيفية تقسيم مناطق الحي وتأثير ذلك على أسعار الإيجارات، بعد أن أنهت لجان الحصر والتقسيم تصنيفها إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، وفقًا لما جاء في قرار المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، رقم 1696 لسنة 2025.

معاير التقسيم

ويعتمد هذا التقسيم على مجموعة من المعايير أبرزها الموقع الجغرافي وطبيعة الشارع الكائن به العقار ومستوى البناء ومواد التشييد ومساحات الوحدات، إلى جانب توفر المرافق والخدمات العامة مثل المياه والكهرباء والغاز والاتصالات، وشبكة الطرق ووسائل المواصلات، وكذلك الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية في نطاق المنطقة.

ويعد هذا التصنيف هو حجر الأساس في تحديد القيمة الإيجارية الجديدة، حيث ستختلف قيمة الزيادة وفقًا لطبيعة المنطقة، وهو ما يهدف إلى تحقيق عدالة نسبية تراعي اختلاف مستويات السكن والخدمات والبنية التحتية بين المناطق المختلفة داخل المحافظة الواحدة.

تقسيم المناطق المؤجرة لغرض السكني بحي العجوزة

وجاء تقسيم المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكني في حي العجوزة، الخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، على النحو التالي:

أولًا: المناطق المتميزة بحي العجوزةمنطفة العجوزة/ المهندسين.

شارع النيل. شارع 26 يوليو. شارع عبد القوي أحمد. شارع شهاب. شارع الغزل والنسيج. شارع الحديد والصلب. شارع النيل الأبيض. شارع عبد العزيز جاويش. شارع الحسني. شارع إسراء المعلمين. شارع السودان. شارع جامعة الدول العربية. شارع البطل أحمد عبد العزيز. شارع حسن محمد الرزاز

ثانيًا: المناطق المتوسطة بحي العجوزة منطفة الصحفيين/ الموظفين .

ميدان الكيت كات. شارع السودان. شارع عبد المنعم الصاوي. شارع على إبراهيم. شارع أحمد عبد التواب. شارع وادي النيل. محور 26 يوليو. شارع النيل.

ثالثًا: المناطق الاقتصادية بحي العجوزة منطقة الحوتية

شارع المحروقي. امتداد شارع محمود خليل الحصري. شارع إبراهيم عمرو. شارع أبو المحاسن الشاذلي.

منطقة أرض اللواء

شارع ترعة الزمر. شارع الصفطاوي. شارع الطريق الدائري. شارع علي بن أبي طالب.

قانون الإيجار القديم، وكانت قد نصت المادة 3 من قانون الإيجار القديم على تشكيل لجان بقرار من المحافظ المختص، بحيث تتولى تقسيم المناطق التي تحتوي وحدات سكنية مؤجرة إلى ثلاث فئات رئيسية وهي: مناطق متميزة، متوسطة، واقتصادية، مع مراعاة عدد من المعايير المهمة.

وتتضمن هذه المعايير الموقع الجغرافي وطبيعة الشارع والعقار، ومستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحة الوحدات، إلى جانب المرافق المتصلة بالعقارات مثل المياه والكهرباء والغاز والهاتف، وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.

كما يشمل التقسيم القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية.

وأكد القانون، أن اللجان ستنهي أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء عملها، مع إمكانية تمديد المدة لمدة واحدة مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

وسيصدر المحافظ المختص قرارًا بنتائج أعمال اللجان، يُنشر في الوقائع المصرية ويُعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة لضمان اطلاع جميع الأطراف على نتائج الحصر والتقسيم الجديد.

وكانت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" نشرت في عددها رقم 252 الصادر بتاريخ 10 نوفمبر 2025، قرار المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بشأن تقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض سكني الخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025.

الجدير بالذكر، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بمد عمل لجان الحصر بالمناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكن، طبقًا لقانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من 5 نوفمبر 2025، وذلك فى إطار الحرص على استكمال أعمال لجان الحصر بكافة المحافظات، وضمان تطبيق القانون الجديد بشكل دقيق وعادل.