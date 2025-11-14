عاجل- حقيقة ما تم تداوله حول إنشاء شركة طيران منخفض التكاليف وطرح حصص للمساهمة

أحمد جودة - القاهرة - حقيقة ما تم تداوله حول إنشاء شركة طيران منخفض التكاليف وطرح حصص للمساهمة

أصدرت وزارة الطيران المدني بيانًا رسميًا نفت خلاله بشكل قاطع كل ما تم تداوله عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع الإخبارية بشأن وجود دراسة لإنشاء شركة طيران منخفض التكاليف أو طرح حصص للمساهمة من جانب البنوك أو شركات الاستثمار السياحي. وجاء البيان ليحسم الجدل ويوضح الصورة كاملة للرأي العام.

توضيح وزارة الطيران حول الشائعات المتداولة

أكدت الوزارة أن المعلومات المنتشرة حول هذا الموضوع غير دقيقة تمامًا، ولم تصدر من أي جهة رسمية تابعة لقطاع الطيران المدني. كما شددت على أن الخطط الحالية تُنفذ وفق السياسات المعتمدة، دون أي توجه لطرح مشروعات من هذا النوع في الوقت الحالي.

التزام وسائل الإعلام بتدقيق المعلومات

دعت الوزارة مختلف وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى ضرورة تحري الدقة قبل نشر أي معلومات، والاعتماد فقط على البيانات الرسمية المعتمدة، تجنبًا لانتشار الشائعات التي قد تتسبب في بلبلة الرأي العام.

الإجراءات القانونية ضد مروجي الأخبار الكاذبة

أشارت وزارة الطيران المدني إلى احتفاظها الكامل بحقها القانوني لاتخاذ جميع الإجراءات المناسبة ضد أي جهة تتداول أو تروج معلومات غير صحيحة تمس القطاع أو تؤثر على مكتسباته، وذلك حفاظًا على استقرار المنظومة وسمعة قطاع الطيران المصري.