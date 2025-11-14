نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- وزارة الطيران تحذر من تداول الأخبار الكاذبة وتؤكد حقها القانوني في حماية القطاع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وزارة الطيران تحذر من تداول الأخبار الكاذبة وتؤكد حقها القانوني في حماية القطاع

أكدت وزارة الطيران المدني على حقها الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد أي جهة تتداول أو تروج أخبارًا غير صحيحة تتعلق بقطاع الطيران المصري. وجاء هذا التحذير بهدف حماية استقرار المنظومة وسمعة القطاع ومنع أي تأثير سلبي على مكتسباته واستثماراته.

تفاصيل التحذير الرسمي

أوضحت الوزارة أن أي أخبار كاذبة أو شائعات يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو بعض وسائل الإعلام قد تؤثر على الرأي العام، وتؤدي إلى حدوث بلبلة بين المواطنين والمستثمرين. لذلك شددت على ضرورة التحقق من صحة المعلومات قبل نشرها، والاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة.

أهمية الالتزام بالبيانات الرسمية

دعت وزارة الطيران المدني جميع وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى الالتزام بالتحقق من صحة المعلومات ومراجعة المصادر الرسمية، لضمان مصداقية الأخبار وعدم التسبب في أي ضرر للقطاع أو للمستثمرين. وأكدت الوزارة أن البيانات الرسمية هي المرجع الوحيد للأخبار المتعلقة بالخطط والمشروعات والقرارات الخاصة بقطاع الطيران.

الإجراءات القانونية المقررة

أشارت الوزارة إلى أن أي جهة تقوم بترويج معلومات كاذبة أو مضللة ستكون معرضة للمساءلة القانونية، بما في ذلك اتخاذ الإجراءات القضائية والإدارية اللازمة لحماية حقوق القطاع ومكتسباته. ويأتي هذا في إطار حرص الوزارة على الحفاظ على استقرار شركات الطيران والبنية التحتية للقطاع واستمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين.

دعوة للمسؤولية الإعلامية

أكدت الوزارة أن مسؤولية الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي كبيرة في عدم نشر الشائعات والمعلومات المغلوطة، وأن كل جهة تتحمل مسؤولية ما ينشره. كما أكدت أن التعاون مع الوزارة والاعتماد على البيانات الرسمية هو السبيل الوحيد لتجنب أي أضرار قد تلحق بالقطاع أو بالمستثمرين.