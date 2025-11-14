نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المديرة التنفيذية لصندوق "قادرون باختلاف" تشارك في مؤتمر "السياحة الميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة" بالرياض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شاركت السيدة زينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق "قادرون باختلاف"، نيابةً عن الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ونائبة رئيس مجلس إدارة الصندوق، في فعاليات المؤتمر العربي رفيع المستوى حول "السياحة الميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة"، والذي نظمته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية – قطاع الشؤون الاجتماعية – إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية.

أقيم المؤتمر خلال الفترة من 12 إلى 13 نوفمبر الجاري بالعاصمة السعودية الرياض، بمشاركة عدد من الدول العربية وخبراء ومتخصصين في مجال الإعاقة والتنمية الاجتماعية.

وخلال كلمتها، استعرضت المديرة التنفيذية لصندوق "قادرون باختلاف" أبرز الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات، خاصة في قطاع السياحة، مشيرة إلى ما تحقق من خطوات لتعزيز الإتاحة وتطوير الخدمات بما يضمن مشاركة فاعلة وشاملة لهم.

ويهدف صندوق "قادرون باختلاف" إلى تقديم منظومة متكاملة للحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، تشمل الدعم الاقتصادي والصحي والتعليمي والتدريبي.

جدير بالذكر أن الصندوق أُنشئ بموجب القانون رقم 200 لسنة 2020، والمعدل بالقانونين رقم 157 لسنة 2022 ورقم 10 لسنة 2024، ويتولى دورًا تنسيقيًا بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتوفير مختلف أوجه الدعم والرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة.



